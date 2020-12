PANDEMONIO

Un nuevo caso de corrupción se destapa en esta cuarta transformación luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) diera a conocer los ’negocios’ del Magistrado José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre quien pesa una grave denuncia por gastar millonarias cifras, que no corresponden a lo declarado por sus percepciones.

Senadores, diputados y líderes de partidos en México se pronunciaron para que la Fiscalía General de la República (FGR) tome cartas en el asunto, que por cierto no es reciente, pues la UIF hizo cargos en contra de Vargas desde el mes de febrero, pero la pandemia lo detuvo por algunos meses.

La UIF acusa a José Luis Vargas de haber gastado la ’nada despreciable’ suma de 36 millones de pesos, que para nada corresponden a las percepciones que ha recibido como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Voces calificadas de la política han exigido que el magistrado debe dejar su cargo mientras continúan las investigaciones en su contra, ’pues al estar bajo sospecha, no debe de estar impartiendo justicia’.

Emilio Álvarez Icaza, Germán Martínez y el mismo Jesús Zambrano se pronunciaron en que José Luis Vargas no puede estar en su encargo hasta que se dé a conocer la verdad sobre las acusaciones que pesan en su contra, aunque el presidente del TEPJF alude en su defensa que los bienes son totalmente lícitos.

Lo cierto es que el gobierno federal, en voz de Andrés Manuel López Orador, debe exigir que las investigaciones se lleven hasta las últimas consecuencias para dejar en claro que irán con todo en contra de la impunidad y la corrupción.

Luego de que el diario Reforma destapó los manejos financieros del magistrado, acusó al medio de publicar información falsa, inexacta y engañosa, por lo que le exigió derecho de réplica, la cual no ha sido atendida.

Por lo pronto, el magistrado está obligado a presentar pruebas contundentes que limpien su imagen o bien, dimitir a su cargo por el daño generado al organismo dependiente del Poder Judicial quedará en entre dicho, sobre todo cuando se ha negado a dejar el cargo mientras duran las diligencias.





GRIPE



Pareció que la diputada Azucena Cisneros tenía mucha prisa para rendir su segundo informe de labores allá en su querido Ecatepec, pues se olvidó de las comas, de los puntos y aparte, y de los puntos y seguido… o a lo mejor fue que se puso nerviosa con la presencia de la plana mayor del morenismo en el Estado de México.

En primera fila se dieron cita el senador Higinio Martínez Miranda, la diputada Martha Guerrero, el diputado Maurilio Hernández, presidentes municipales y muchos de sus compañeros de bancada. ¿Y bueno, por cierto, se le olvidó que era un informe de actividades y solamente se dedicó a señalar la corrupción que impera en el gobierno de Alfredo del Mazo, nada de informar de lo que ha realizado para bien de los mexiquenses en dos años de ser legisladora, o… acaso no ha realizado mucho?

Por cierto, Maurilio Hernández, que se ve bastante recuperado luego de haberse contagiado de Covid-19, felicitó a la legisladora que en su momento se rebeló a las decisiones de su bancada. Ahora, parece que las condiciones son diferentes, por lo que no sería una sorpresa que pudiera recibir la ’bendición’ para ser la próxima alcaldesa de Ecatepec.

Terminó su participación el presidente de la JUCOPO solicitando a los presentes ganar la presidencia municipal de Ecatepec, ganar los distritos locales y federales para desmantelar el viejo régimen. ’Súmense a este esfuerzo porque lo necesitamos’.



NEUMONÍA



Ayer por la mañana, pobladores y trabajadores del Centro Comercial Chedraui de Metepec, vivieron momento de terror luego de que hombres armados protagonizaron una balacera que se prolongó por varios minutos y que dejó un delincuente herido.

Los hechos delictivos en este próspero municipio se han multiplicado sin que la autoridad ponga freno a la acción de las mafias que azotan el Valle de Toluca. Esaú Eduardo Sánchez Sánchez, que hace las veces de director de la policía municipal, poco ha podido hacer en contra de la ola delictiva, que igual asalta una tienda departamental, que lo mismo perpetra un secuestro o un asesinato.

Metepec ha sido escenario de casos sangrientos desde hace muchos años, pues las mafias se instalaron en las zonas residenciales y con ello trajeron sus problemas. Entonces, los gobiernos poco pudieron hacer para frenar su crecimiento, pues las policías fueron corrompidas o amenazadas.

A un año de que termine el gobierno de Gabriela Gamboa éste será uno de los compromisos no atendidos, una herencia que dejará a la próxima administración y que sufre y viven los pobladores de Metepec.

¡En seguridad pública, Gamboa está completamente reprobada!!!