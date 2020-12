PANDEMONIO

Las elecciones intermedias de 2021 en el Estado de México no pintan nada bien para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por varios factores que pueden incidir seriamente en los resultados para renovar la Cámara de Diputados federal y que, podría replicarse en la legislatura local y las presidencias municipales.

Apenas hace unos días, el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional dio a conocer que PRI, PAN y PRD unirán fuerzas para quitarle presencia al partido mayoritario y lo que parecía casi imposible de pensar, una alianza entre la derecha, la ultra derecha y la izquierda, ahora es una realidad.

De esta forma, se prevé que en la entidad vayan en alianza en 26 distritos federales y que 10 le corresponderían al PRI, otros 10 al PAN y los seis restantes al PRD. En el contexto nacional, de los 300 distritos electorales, los candidatos del PAN encabezarían 61 distritos, el PRI 53 y el PRD 44.

El partido tricolor reconoce de esta forma que se ha convertido en la tercera fuerza a nivel nacional cediendo mayor número de escaños, mientras que el PAN, desde la fuerza del alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, es considerado como el único que puede ensombrecer la intención de Morena por mantener la mayoría legislativa federal.

Morena no sólo debe de salvar este escollo en su carrera, también tiene que poner a su interior orden entre sus aspirantes a cargos públicos. En este momento, en el Congreso local, son varios los diputados que apuntan a repetir y otros más hacen lo imposible por ser tomados en cuenta para las alcaldías.

Las diputadas y diputados morenos cargan en sus hombros un grave desprestigio luego de que muchas de sus promesas de campaña, en voz de su líder Maurilio Hernández, se han quedado en meros sombrerazos. Incluso, han generado incertidumbre entre sus militantes por la poca presencia que tienen en sus distritos para cumplir sus promesas de caompaña.

Entre algunos de sus incumplimientos se pueden mencionar: la nueva Ley Issemym (la anterior fue derogada al arrancar la LX Legislatura); castigo a implicados en la ’Estafa Maestra’ detectada en la UAEMex; los desvíos millonarios en la Secretaría de Salud, el juicio político a ex gobernadores, la presencia del gobernador para rendir su informe en la Legislatura -que no se sabe a ciencia cierta en qué beneficia la medida a los mexiquenses-.

También, han quedado a deberle a los colectivos transgénero en su solicitud de matrimonio igualitario, la auditoría a la ’caja chica’ del gobierno –como ellos mismos denunciaban- a los Cuerpos Auxiliares de Seguridad Pública, la eliminación de bonos trimestrales a sus diputados, el no incremento de la deuda pública del gobierno, y un larguísimo etcétera.

A todo esto, sumemos el descontento o desencanto de las huestes morenistas hacia el gran líder Andrés Manuel López Obrador, que con sus decisiones impositivas ha generado una fractura social, económica y política.

El nivel de aceptación de López Obrador se ha ido deteriorando poco a poco y los mexicanos se han dado cuenta que no se irá del poder –por lo menos en su sexenio- a pesar de que haya una promesa de plebiscito. Ya mostró en la marcha de FRENA que sus amagos son sólo eso… amagos.

Con todos estos ’asegunes’ deberán lidiar los candidatos de Morena en las próximas elecciones. No dudo que mantengan un importante número de diputados y alcaldes, pero seguro estoy que disminuirá su influencia en los tres ámbitos de gobierno.



GRIPE

Y mientras la imagen de Morena va a la baja, el que dice estar más que firme en el cargo, aún sobre las decisiones del presidente Maurilio Hernández, y los coordinadores integrantes de la JUCOPO, es el ’chilango’ Alfredo Medellín Reyes Retana, quien sigue presumiendo que su llegada fue por decisión de los hijos de Andrés Manuel López y no por los diputados locales.

Presume ante sus trabajadores, que no colaboradores, que aún sobre Maurilio él seguirá por lo que resta de la legislatura y que la guillotina se cierne sobre los trabajadores de Comunicación Social.

Tan ensimismado se encuentra Medellín Reyes Retana corriendo personal y realizando su acostumbrado acoso laboral, que poco le importa la información legislativa y se le olvida que como director de comunicación social no trabaja para la bancada mayoritaria, sino a los siete grupos parlamentarios, por eso es de extrañar que sus boletines de prensa acusen una clara tendencia morenista, seguramente muy pronto los coordinadores deberán llamarlo a cuentas por dejar a la deriva la difusión de su trabajo parlamentario.

Por cierto, que alguien le avise que lo siguen buscando a través de sendos citatorios, para que responda por la demanda que interpuso su ex esposa Geovana Beatriz Ortega Galván allá en los Estados Unidos y que sigue vigente y que aquí en México también hay un proceso en su contra, a pesar de los amparos que ha logrado a través de sus amigos.



NEUMONÍA

El pasado viernes varios alcaldes del Valle de Toluca rindieron sus informes sobre el estado que guardan sus demarcaciones. Entre ellos, destacaron dos: el de Juan Rodolfo Sánchez Gómez en Toluca, y el de Gabriela Gamboa en Metepec.

Y no fue precisamente por lo relevante de su mensaje, sino por la presencia de sus acompañantes. El primero con Alfredo del Mazo Maza y la segunda con Higinio Martínez Miranda, líder del Grupo Acción Política.

Ambos personajes trabajan para repetir su estadía en la presidencia municipal y sin duda que trabajan para ello, aunque Gambia tendrá un duro rival en la persona de Fernando Flores, quien sin aceptar que va por la candidatura por el PAN, trabaja incansablemente para posicionar su imagen, y sin duda lo está logrando rápidamente.

A menos de un mes de arrancar las campañas, ’las candidatas y los candidatos’ calientan motores y ganará el que más combustible haya ahorrado.