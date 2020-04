Pánico en Hospital de Taxco tras muerte de enfermo de Covid; personal no tiene equipo de protección

15 abril, 2020





Taxco, Gro. 15 de Abril del 2020.- Luego de que se registrara la primer muerte por coronavirus en el hospital de Taxco de Alarcón, fueron difundidas imágenes en las que se observa a personal del hospital en la zona por donde fue sacado el cadáver hacia una camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo), sin el equipo de protección necesario.



En las gráficas se observa un área de estacionamiento en la que hay una camioneta oficial con logos de la Secretaría de Salud y la leyenda ’Servicio Médico Forense’. El rededor hay personal, al perecer del Semefo y del hospital, en una ruta que sale del interior del edificio.



La primer imagen muestra a un trabajador que usa un cobrebocas, camisa quirúrgica rosa, pantalón de mezclilla y zapatos negros, quien al parecer revisa su celular mientras camina junto a dos ambulancias. Además lleva una carpeta sosteniendo entre el brazo y su costado izquierdo.



Una segunda persona con traje especial antiepidémico color blanco, botas de hule hasta las rodillas (como las que usan los lavadores de autos), una careta o googles y cubrebocas que protegen todo su rostro, que usa guantes rojos y un atomizador con el que rosea un líquido (se asume que es sanitizante) a otra trabajadora que solamente usa cubrebocas (al parecer sencillo), tiene recogido el cabello pero con nada que lo protega, sin guantes y con sus brazos descubiertos, que viste una camisola blanca como las que usan comúnmente las enfermeras o una playera sencilla (no se distingue con exactitud), un pantalón negro y tenis.



En una segunda imagen se observa la toma más abierta con dos trabajadores (al parecer de Semefo por su ubicación detrás de la camioneta de la misma dependencia que en esta ocasión tiene las puertas abiertas) completamente cubiertos con trajes especiales en color blanco.



Frente a ellos se observa a la misma trabajadora descrita anteriormente, detrás de ella el hombre de la camisola rosa que al parecer viene bajando de unas escaleras, y más atrás entre los escalones a dos trabajadores más que tampoco traen la protección adecuada.



En la tercer imagen se observa solo la camioneta de la morgue con las puertas abiertas junto a un acceso en el que está pegado un letrero de ’precaución’, con la leyenda ’área restringia’.





De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, los tres últimos decesos que se registraron en las últimas 24 horas en Guerrero por Coronavirus, ocurrieron en la región Norte; uno de estos en Taxco.



Personal de dicho nosocomio habilitado como ’Hospital Covid’, denunciaron este día bajo el anonimato por temor a que sean despedidos, que no se les está dando el equipo de protección necesario para atender los casos de Covid. Escencialmente se refirieron al equipo médico especial, el cual se puede corroborar en las imágenes que no tienen.



Dijeron que el día de ayer fue sacado el cadáver del hospital en una camioneta del Semefo, pero desconocen si fue llevado a cremar inmediatamente.



Al momento en Guerrero de acuerdo con cifras oficiales, 24 trabajadores de salud han resultado contagiados por atender casos de Covid-19: 16 médicos, 5 enfermeras y 4 trabajadores de otras áreas.

