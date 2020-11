Papa Francisco en el Ángelus: ’¡Conviértete hoy! ¡Cambia tu vida hoy!’

www.guerrerohabla.com



Ciudad del Vaticano. 8 noviembre, 2020.-Debemos estar preparados para el encuentro con Dios, ser sabios y prudentes para corresponder a su amor desde hoy, aseguró el Papa Francisco este domingo en el Ángelus.



El Santo Padre habló sobre el pasaje evangélico de este domingo (Mt 25,1-13), en que Jesús narra la parábola de las diez vírgenes invitadas a una fiesta de bodas, que representa al Reino de los cielos.



’En tiempos de Jesús existía la costumbre de que las bodas se celebraran de noche; por lo tanto, el cortejo de los invitados debía llevar lámparas encendidas. Algunas damas de honor son necias: toman las lámparas, pero no llevan consigo el aceite; las prudentes, en cambio, junto con las lámparas también llevan el aceite’.



El novio tarda y cuando llega, las necias se dan cuenta que no tienen más aceite y deben ir a comprarlo. Las muchachas prudentes entran con él en el salón del banquete y se cierra la puerta. Las otras llegan demasiado tarde y son rechazadas, explicó.



’Está claro que con esta parábola Jesús quiere decirnos que debemos estar preparados para el encuentro con Él. No solo para el encuentro final, sino también para los pequeños y grandes encuentros de cada día en vista de ese encuentro, para el cual no basta la lámpara de la fe, también se necesita el aceite de la caridad y de las buenas obras’, dijo el Papa Francisco a los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro.



’Ser sabios y prudentes significa no esperar hasta el último momento para corresponder a la gracia de Dios, sino hacerlo activamente de inmediato, empezar ahora. ’Yo … sí, luego me convertiré’ — ‘¡Conviértete hoy! ¡Cambia tu vida hoy!’’.



Para estar preparados, debemos realizar buenas acciones inspiradas en su amor, agregó.



Para ello, debemos dejar de absolutizar el presente, es decir, mirar sólo este momento y pensar que durará toda la vida.



’Hacemos todo como si nunca tuviéramos que partir para la otra vida. Y entonces sólo nos preocupa poseer, destacar, tener una buena colocación… Y cada vez más. Si nos dejamos guiar por lo que nos parece más atractivo, por lo que me gusta, por la búsqueda de nuestros intereses, nuestra vida se vuelve estéril; no acumulamos ninguna reserva de aceite para nuestra lámpara, y se apagará antes del encuentro con el Señor’.





Por ello, el Papa invitó a vivir el hoy, pero pensando ya en el mañana, en el encuentro con Dios.



Si estamos atentos y hacemos el bien correspondiendo a la gracia de Dios, podemos esperar serenamente la llegada del novio, dijo. ’El Señor también puede venir mientras dormimos: esto no nos preocupa, porque tenemos la reserva de aceite acumulada con las buenas obras de cada día, acumulada con esa espera del Señor, que venga lo antes posible y que venga para llevarme con Él’.



Invoquemos la intercesión de María Santísima, para que nos ayude a vivir, como hizo ella, una fe activa, agregó.



Un nuevo beato

En su mensaje luego del Ángelus, el Papa Francisco recordó que España tiene un nuevo beato, Joan Roig y Diggle, laico y mártir, asesinado a los diecinueve años durante la Guerra Civil española. Fue beatificado este sábado.



’Fue testigo de Jesús en el lugar de trabajo y se mantuvo fiel a Él hasta el don supremo de su vida. Que su ejemplo suscite en todos, especialmente en los jóvenes, el deseo de vivir plenamente la vocación cristiana. ¡Un aplauso a este beato, joven, tan valiente!’.



Sus oraciones con los afectados por el huracán Eta

El Papa también envió su consuelo a los afectados por el huracán Eta que ha afectado a los países de Centroamerica.



’Ha causado muchas víctimas y daños considerables, agravados también por la ya difícil situación de la pandemia. Que el Señor acoja a los muertos, consuele a sus familias y sostenga a los más probados, así como a todos los que están haciendo todo lo posible por ayudarlos’, dijo el Papa Francisco.



Eta tocó tierra en Nicaragua como huracán de categoría 4 el martes 3 de noviembre por la tarde, en ese momento afectó principalmente a esa nación. Hay también daños en Honduras, Panamá, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.



Salvaguardar el agua como bien común.



El Papa también recordó que en Italia este domingo se celebra el Día de Acción de Gracias sobre el tema ’Agua, bendición de la tierra’.



’El agua es vital para la agricultura, ¡también es vital para la vida! Me acerco con mi oración y cariño al mundo rural, especialmente a los pequeños agricultores. Su trabajo es más importante que nunca en esta época de crisis. Me uno a los obispos italianos, que exhortan a salvaguardar el agua como un bien común, cuyo uso debe respetar su destino universal’.