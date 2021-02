Papa Francisco en el Ángelus: Dios no le teme a nuestras heridas

www.guerrerohabla.com



14 febrero, 2021



En su mensaje previo al Ángelus de este domingo, el Papa Francisco enfatizó que Dios no teme a nuestras heridas, por ello nos llama a presentarnos ante Él tal cual somos, sin temor a nuestros fracasos, sufrimientos o pecados, pues Él se acerca con compasión y toca nuestra vida para sanarla



La lectura del Evangelio que leemos este domingo (Mc 1,40-45) nos presenta el encuentro entre Jesús y un hombre enfermo de lepra.



Quienes padecían esta enfermedad eran excluidos por completo de la vida social y religiosa, no podían entrar en la sinagoga, ni acercarse a las personas.. Pero Jesús permitió que uno se le acercara, se conmovió ante su presencia y le extendió la mano para tocarlo.





’El evangelio dice que Jesús al ver al leproso ‘tuvo compasión de él’. Ternura. Tres palabras que indican el estilo de Dios: cercanía, compasión, ternura. En este episodio podemos ver que se encuentran dos ‘transgresiones’: la transgresión del leproso que se acerca a Jesús, y no podía hacerlo, y Jesús que, movido por la compasión, se acerca y lo toca con ternura para curarlo, y no podía hacerlo’.



La actitud de Jesús lo atrajo, lo empujó a salir de sí mismo y a confiarle a Él su historia de dolor.





Con el gesto de Jesús de tocarlo y curarlo se muestra que Dios no es indiferente, ’no se mantiene a una ‘distancia segura’; se acerca, es más, se acerca con compasión y toca nuestra vida para sanarla con ternura. Es el estilo de Dios: cercanía, compasión y ternura’.



No hay que encerrarnos en nosotros mismos, sino acudir a Dios

El Santo Padre enfatizó que así como el leproso no se encerró en sí mismo y transgredió las leyes de la época para presentarse tal como era a Dios, así cada persona puede presentar sus heridas, temores, fracasos y sufrimientos ante Jesús, quien los tomará con ternura.



’A cada uno de nosotros nos puede ocurrir experimentar heridas, fracasos, sufrimientos, egoísmos que nos cierran a Dios y a los demás, porque el pecado nos encierra en nosotros mismos, por vergüenza, por humillación, pero Dios quiere abrir el corazón’.





’Jesús nos anuncia que Dios no es una idea o una doctrina abstracta, sino que Dios es Aquel que se ‘contamina’ con nuestra humanidad herida y que no teme entrar en contacto con nuestras heridas. Pero, padre, ¿qué está diciendo? ¿Que Dios se contamina? No lo digo yo, lo ha dicho san Pablo: ‘se ha hecho pecado’ (2 Cor 5,21). Él que no era pecador, que no podía pecar, se ha hecho pecado. Mira cómo se ha contaminado Dios para acercarse a nosotros, para tener compasión y para hacer comprender su ternura. Cercanía, compasión y ternura’.



Por mantener una buena reputación o las costumbres sociales muchas veces silenciamos el dolor o usamos máscaras para disimularlo o no nos implicamos demasiado en el sufrimiento de los demás, dijo el Santo Padre.



Pidamos a Dios la gracia de vivir las transgresiones que muestra el Evangelio de hoy. ’La del leproso, para que tengamos la valentía de salir de nuestro aislamiento y, en lugar de quedarnos allí a quejarnos o a llorar por nuestros fracasos, con lamentaciones, vayamos a Jesús tal como somos’



’Y luego la transgresión de Jesús, que es un amor que nos hace ir más allá de las convenciones, que nos hace superar los prejuicios, el miedo a mezclarnos con la vida del otro’.



Agradece a Colombia por la integración de los migrantes

En su mensaje posterior al Ángelus, el Papa Francisco agradeció a las autoridades de Colombia los esfuerzos que realizan para integrar a migrantes venezolanos.





’Me uno a los obispos de Colombia al expresar reconocimiento por la decisión de las autoridades colombianas de implementar el Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos presentes en el país, favoreciendo para ellos la acogida, la protección y la integración’, dijo el Santo Padre.



Agregó que Colombia ha tenido la valentía de proteger a los migrantes, pese a ser un país que enfrenta sus propios problemas de desarrollo y pobreza.



Envía su bendición a los enamorados

El Santo Padre también recordó a las parejas este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, por ello dirigió una felicitación a las parejas de enamorados.



’Los acompaño con mi oración y los bendigo’, dijo.



Por último, recordó que el próximo miércoles iniciaremos la Cuaresma. ’Será un tiempo favorable para dar un sentido de fe, de esperanza a la crisis que estamos viviendo’.



Este es el segundo domingo consecutivo que el Santo Padre dirige el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, anteriormente lo hacía de forma privada debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19.