Papa Francisco en el Ángelus: Jesús nos llama a la verdadera compasión

Ciudad del Vaticano. 2 agosto, 2020.-En el rezo del Ángelus de este domingo, el Papa Francisco reflexionó sobre el milagro de la multiplicación de los panes. (cfr Mt 14,13-21), con la cual aseguró Jesús nos muestra que la lógica de Dios es hacerse cargo del otro, tener compasión, que es un ‘valiente compartir’.



La escena del Evangelio de Mateo se desarrolla en un lugar desierto, donde Jesús se había retirado con sus discípulos. Pero la gente lo alcanza para escucharlo. Al caer el sol, la multitud está todavía allí, y los discípulos invitan a Jesús a despedirse de ellos para que puedan ir a buscar comida.



Jesús les responde: ’Denles ustedes de comer’. Eso sorprende a los discípulos quienes dicen que sólo tienen cinco panes y dos pescados. Jesús toma esa comida, la bendice y la entrega a los discípulos para repartirlos. Los panes y peces alcanzan para todos y hasta sobran.





Un cristiano jamás dice ‘que se las arreglen’

’Jesús sabe bien lo que va a hacer, pero quiere cambiar la actitud de ellos: no decir ‘despídete, que se las arreglen, que encuentren ellos algo de comer’, no, sino ‘¿qué nos ofrece la Providencia para compartir?’’, dijo el Papa en su mensaje previo al Ángelus.







Los discípulos tenían la actitud de ‘que se las arreglen’, pero ’Jesús piensa de otra manera. Jesús, a través de esta situación, quiere educar a sus amigos de ayer y de hoy en la lógica de Dios. ¿Y cuál es la lógica de Dios que vemos aquí? La lógica del hacerse cargo del otro. La lógica de no lavarse las manos, la lógica de no mirar a otro lado. La lógica del hacerse cargo del otro. El ‘que se las arreglen’ no entra en el vocabulario cristiano’.



En este pasaje evangélico, dijo el Papa, también se percibe una referencia a la Eucaristía, sobre todo donde describe la bendición, la fracción del pan, la entrega a los discípulos, la distribución a la gente



’La compasión, la ternura que Jesús ha mostrado respecto a la multitud no es sentimentalismo, sino la manifestación concreta del amor que se hace cargo de las necesidades de las personas. Y nosotros estamos llamados a acercarnos a la celebración eucarística con estas mismas actitudes de Jesús: en primer lugar compasión de las necesidades de los otros’, agregó el Papa Francisco.





’Compasión no es un sentimiento puramente material; la verdadera compasión es padecer con, tomar sobre nosotros los dolores de los otros. Quizá nos hará bien hoy preguntarnos: ¿yo tengo compasión? Cuando leo las noticias de las guerras, del hambre, de las pandemias, tantas cosas, ¿tengo compasión de esa gente? ¿Yo tengo compasión de la gente que está cerca de mí? ¿Soy capaz de padecer con ellos, o miro a otro lado o digo ’que se las arreglen’? No olvidar esta palabra ‘compasión’, que es confianza en el amor providente del Padre y significa valiente compartir’.



Finalmente, el Papa pidió que María Santísima ayude a la humanidad a afrontar las pobrezas y sufrimientos actuales con fraternidad y compasión.



Que los gobiernos ayuden al trabajo

Posterior al Ángelus, el Papa Francisco destacó que uno de los grandes problemas durante y después de la pandemia es la falta de trabajo.



’Deseo que, con el compromiso convergente de todos los responsables políticos y económicos, se relance el trabajo: sin trabajo las familias y la sociedad no pueden ir adelante. Rezamos por esto, es y será un problema de la post-pandemia: la pobreza, la falta de trabajo. Y es necesaria mucha solidaridad y mucha creatividad para resolver este problema’, dijo.



Su corazón con Nicaragua

Asimismo, el Santo Padre tuvo unas palabras para Nicaragua luego del atentado que sufrió la Catedral de Managua.



’Pienso en el pueblo de Nicaragua que sufre por el atentando a la Catedral de Managua, donde ha sido muy dañada – casi destruida – la imagen tan venerada de Cristo, que ha acompañado y sostenido durante siglos la vida del pueblo fiel. Queridos hermanos nicaragüenses, estoy cerca y rezo por ustedes’.