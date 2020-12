Papa Francisco en Nochebuena: ’El amor de Jesús transforma la vida’

www.guerrerohabla.com



Ciudad del Vaticano. 24 diciembre, 2020.-El Papa Francisco celebró la Santa Misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro, en El Vaticano y, desde ahí, animó a los católicos de todo el mundo a recibir a Jesús, pues sólo Su amor transforma la vida y sana las heridas más profundas.



En su homilía, el Santo Padre recordó que el Dios Hijo quiso nacer en un oscuro pesebre, en la pobreza más absoluta, cuando merecía nacer como el rey más grande y en el más hermoso de los palacios.



’¿Por qué? Para hacernos entender hasta qué punto ama nuestra condición humana: hasta el punto de tocar con su amor concreto nuestra peor miseria’.



’El Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios. Vino al mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura’.



Quiso nacer así –agregó el Santo padre-, para mostrarnos que, como en Belén, Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, a través de nuestra pobreza.



’Puso toda nuestra salvación en el pesebre de un establo y no tiene miedo a nuestra pobreza. ¡Dejemos que su misericordia transforme nuestras miserias!’.



La Misa se llevó a cabo con la presencia de un número reducido de fieles, sacerdotes y obispos.

Navidad, un día de gracia

La Navidad es un día de pura gracia, dijo el Santo Padre, un día para dejarnos transformar por el amor gratuito e incansable de Dios.



’Cuántas veces en cambio, hambrientos de entretenimiento, éxito y mundanidad, alimentamos nuestras vidas con comidas que no sacian y dejan un vacío dentro’.





’El Señor, por boca del profeta Isaías, se lamenta de que mientras el buey y el asno conocen su pesebre, nosotros, su pueblo, no lo conocemos a Él, fuente de nuestra vida’.



El Papa Francisco terminó su homilía con una hermosa oración con la que nos invita a entregarle nuestra vida al Señor:



La Misa de Nochebuena 2020 se realizó a las 19:30 horas (horario de Roma), 12:30 horas (horario del centro de México).