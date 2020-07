Papa Francisco: Hoy hagan un gesto de ternura hacia los adultos mayores

www.guerrerohabla.com





26 julio, 2020

En la memoria de los santos Joaquín y Ana este domingo, abuelos de Jesús, el Papa Francisco lanzó un llamado a realizar un gesto de ternura hacia los adultos mayores, sobre todo a los que están solos por la pandemia de COVID-19.



’Quisiera invitar a los jóvenes a realizar un gesto de ternura hacia los ancianos, sobre todo a los que están más solos, en las casas y en las residencias, los que desde hace muchos meses no ven a sus seres queridos. ¡Queridos jóvenes, cada uno de estos ancianos es su abuelo! ¡No los dejen solos! Usen la fantasía del amor, hagan llamadas, videollamadas, envíen mensajes, escúchenlos y, donde sea posible respetando las normas sanitarias, visítenlos. Envíenles un abrazo’, dijo el Santo Padre en su mensaje posterior al rezo del Ángelus.



El Papa Francisco destacó que los adultos mayores son las raíces de toda la humanidad. ’Un árbol separado de las raíces no crece, no da flores ni frutos. Por esto es importante la unión y la conexión con sus raíces. ‘Lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado’, dice un poeta de mi patria. Por eso los invito a dar un aplauso grande a nuestros abuelos, ¡todos!’, agregó.



El Papa Francisco ha hablado en diversas ocasiones sobre los adultos mayores, recordando su papel vital como fuerza de la transmisión de la fe.



Ser buscadores del Reino

En su mensaje previo al Ángelus, el Papa hizo una reflexión de la lectura del Evangelio de este domingo (cfr. Mt 13, 44-52) en la que Mateo habla de tres parábolas del Reino de los Cielos: la del tesoro escondido, la de la perla preciosa y la de la red lanzada al mar.



Éstas parábolas muestran, dijo el Papa, que estamos llamados a ser ’buscadores sanamente inquietos del Reino de los Cielos’, abandonando las seguridades mundanas.



En las primeras parábolas el Reino de los Cielos es comparado con tesoro escondido en el campo y la perla de gran valor. La reacción del que encuentra la perla o el tesoro es prácticamente igual: el hombre y el mercader venden todo para comprar lo que más les importa.



’Con estas dos similitudes, Jesús se propone involucrarnos en la construcción del Reino de los Cielos, presentando una característica esencial de la vida cristiana: se adhieren completamente al Reino aquellos que están dispuestos a jugarse todo, que son valientes’, con ello -dijo- muestran su disponibilidad.





’¡Todo lo hace la gracia, todo! De nuestra parte solamente la disponibilidad a recibirla, no la resistencia a la gracia: la gracia hace todo pero es necesaria ‘mi’ responsabilidad, ‘mi’ disponibilidad’.



’Los gestos de ese hombre y del mercader que van en busca, privándose de los propios bienes, para comprar realidades más preciosas, son gestos decisivos, son gestos radicales (…) Somos llamados a asumir la actitud de estos dos personajes evangélicos, convirtiéndonos también nosotros en buscadores sanamente inquietos del Reino de los Cielos. Se trata de abandonar la carga pesada de nuestras seguridades mundanas que nos impiden la búsqueda y la construcción del Reino: el anhelo de poseer, la sed de ganancia y poder, el pensar solo en nosotros mismos’.



En nuestros días, explicó el Papa, la vida de algunos puede ser mediocre y apagada pues no han ido a buscar el auténtico tesoro, se han conformado con cosas atractivas y efímeras.



’Destellos brillantes pero ilusorios porque después dejan en la oscuridad. Sin embargo la luz del Reino no son fuegos artificiales, es luz: los fuegos artificiales duran solamente un instante, la luz del Reino nos acompaña toda la vida’.



’El Reino de los cielos es lo contrario de las cosas superfluas que ofrece el mundo, es lo contrario de una vida banal: es un tesoro que renueva la vida todos los días y la expande hacia horizontes más amplios. De hecho, quien ha encontrado este tesoro tiene un corazón creativo y buscador, que no repite sino que inventa, trazando y recorriendo caminos nuevos, que nos llevan a amar a Dios, a amar a los otros, a amarnos verdaderamente a nosotros mismos’, dijo.



’El signo de aquellos que caminan en este camino del Reino es la creatividad, siempre buscando más. Y la creatividad es la que toma la vida y da la vida, y da, y da, y da… Siempre busca muchas maneras diferentes de dar la vida. Jesús, Él que es el tesoro escondido y la perla de gran valor, no puede hacer otra cosa que suscitar la alegría, toda la alegría del mundo: la alegría de descubrir un sentido para la propia vida, la alegría de sentirla comprometida en la aventura de la santidad’, agregó.



Posteriormente, el Papa pidió la intercesión de la Virgen María para que cada día nos ayude a buscar el tesoro del Reino de Dios.



Agradecimiento por cese a la acción militar

Posterior al Ángelus, el Papa expresó su gratitud por el alto el fuego en Donbás, zona fronteriza entre Ucrania y Rusia, escenario de conflicto desde 2014.



’He sabido que los miembros del Grupo de Contacto Trilateral han decidido recientemente en Minsk un nuevo alto el fuego respecto a la zona de Donbás. Mientras agradezco este signo de buena voluntad destinado a restaurar la paz tan deseada en esa región atormentada, rezo para que lo que se acordó finalmente se ponga en práctica, también a través de un proceso efectivo de desarme y eliminación de las minas. Solo así se podrá reconstruir la confianza y sentar las bases para la reconciliación, tan necesaria y tan esperada por la población’, dijo.



En Donbás más de 13 mil personas han muerto desde el estallido, hace seis años, de las hostilidades entre Kiev y las milicias de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Luhansk que apoyan la independencia de la región.