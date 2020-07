Papa Francisco: Jesús es descanso para los fatigados

www.guerrerohabla.com



Ciudad del Vaticano. 05 julio, 2020.-El Papa Francisco dirigió el rezó del Ángelus este domingo desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico del Vaticano, ahí aseguró que Jesús es consuelo para los fatigados y sobrecargados.



’Si vamos a Él encontraremos descanso: el descanso que Cristo ofrece a los cansados y oprimidos no es un alivio solamente psicológico o una limosna donada, sino la alegría de los pobres de ser evangelizados y constructores de la nueva humanidad. Este es el alivio: la alegría que nos da Jesús’, dijo en su mensaje previo al Ángelus.



El Santo Padre se dirigió a los peregrinos en la plaza de San Pedro, quienes portaban cubrebocas, una de las medidas de prevención ante los contagios de COVID-19.



Su reflexión fue sobre el pasaje evangélico de este domingo (Mt 11, 25-30) que está dividido en tres partes explicó: primero Jesús alza un himno de bendición y de agradecimiento al Padre, porque ha revelado a los pobres y a los sencillos el misterio del Reino de los cielos; después desvela la relación íntima y singular que hay entre Él y el Padre; y finalmente invita a acudir a Él y a seguirlo para encontrar alivio.







Los sabios tienen el corazón abierto

Sobre el primer punto, el Papa aseguró que tal como Jesús lo señaló, el Padre ha ocultado los secretos de su Reino a los sabios e inteligentes y los ha dado a los pequeños.



’La verdadera sabiduría también viene del corazón, no es solamente entender ideas: la verdadera sabiduría entra también en el corazón. Y si tú sabes muchas cosas, pero tienes el corazón cerrado, tú no eres sabio. Jesús dice que los misterios de su Padre han sido revelados a los pequeños, a los que se abren con confianza a su Palabra de salvación, abren el corazón a la Palabra de salvación, sienten la necesidad de Él y esperan todo de Él. El corazón abierto y confiado hacia el Señor’, expresó el Papa.



Quiere donar lo que toma del Padre

Como segundo punto, el Santo Padre reflexionó sobre la unicidad entre el Padre y el Hijo.



Jesús nos dice ‘ven a mí’, explicó, ’Él quiere donar lo que toma del Padre. Quiere donarnos la verdad, y la verdad de Jesús es siempre gratuita: es un don, es el Espíritu Santo, la Verdad’.



Un alivio más allá de lo psicológico

Por último, el Santo Padre recalcó que como el Padre tiene una preferencia por los pequeños, también Jesús se dirige a los fatigados y sobrecargados. ’Es más, se pone Él mismo en medio de ellos, porque Él es el ‘manso y humilde de corazón’’, afirma.



Es el modelo de los pobres de espíritu y de todos los otros bienaventurados del Evangelio, dijo.



’Jesús dice que si vamos a Él encontraremos descanso: el descanso que Cristo ofrece a los cansados y oprimidos’, dijo el Papa, éste ’no es un alivio solamente psicológico o una limosna donada, sino la alegría de los pobres de ser evangelizados y constructores de la nueva humanidad. Este es el alivio: la alegría, la alegría que nos da Jesús. Es única, es la alegría que Él mismo tiene’.



’Es un mensaje para todos nosotros, para todos los hombres de buena voluntad, que Jesús dirige todavía hoy en el mundo, que exalta a quien se hace rico y poderoso (…) es un mensaje para la Iglesia, llamada a vivir las obras de misericordia y a evangelizar a los pobres, a ser mansos, humildes. Así el Señor quiere que sea su Iglesia, es decir nosotros’, agregó.



Por último, pidió a María, ’la más humilde y la más alta entre las criaturas, implore a Dios para nosotros la sabiduría del corazón, para que sepamos discernir sus signos en nuestra vida y ser partícipes de esos misterios que, ocultos a los soberbios, son revelados a los humildes’.



Pide por un cese al fuego

Posterior al rezo del Ángelus, el Papa Francisco se unió al llamado de la Organización de las naciones Unidas para un alto al fuego global e inmediato en todos los países en conflicto en el mundo. Esto es necesario, dijo, para afrontar las consecuencias de la pandemia.



’Deseo que tal decisión se implemente de forma efectiva y rápida por el bien de tantas personas que están sufriendo. Que esta resolución del Consejo de Seguridad (de la ONU) pueda convertirse en un primer paso valiente para un futuro de paz’.