Papa Francisco: Jesús está presente en la figura de los pobres

Ciudad del Vaticano. 22 noviembre, 2020.-En su mensaje previo al Ángelus de este domingo, el Papa Francisco recordó que Jesús se identifica con los hermanos y hermanas más pequeños y necesitados, por ello en el Evangelio de este domingo nos invita a ser pastores, a cuidar de quienes están en una situación vulnerable, de quienes viven en la pobreza.



’¿Yo me acerco a Jesús presente en la persona de los enfermos, de los pobres, de los que sufren, de los presos, de los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Me acerco a Jesús presente allí? Esta es la pregunta de hoy’, dijo el Santo Padre a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro.



A los presentes recordó que este domingo celebramos la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, que cierra el año litúrgico y en el Evangelio leemos cómo Jesús, hablando del juicio final, utiliza la imagen del pastor, que divide a las ovejas de las cabras.





’Podríamos hablar de una ’doble identidad’: el rey-pastor, Jesús, se identifica también con las ovejas, es decir, con los hermanos más pequeños y necesitados. Y así indica el criterio del juicio: se efectuará sobre la base del amor concreto dado o negado a estas personas, porque él mismo, el juez, está presente en cada una de ellas. Él es juez, Él es Dios-hombre, pero Él es también el pobre, Él está escondido, está presente en la persona de los pobres que Él menciona precisamente allí’, explicó el Papa Francisco.



Por ello, Jesús afirma: ’En verdad les digo que cuanto hiciste (o no hiciste) a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hiciste (o no lo hiciste).



’Seremos juzgados por el amor. El juicio será por el amor. No por el sentimiento, no: por las obras, por la compasión que se hace cercanía y ayuda solícita’, dijo el Papa Francisco.



‘¿Has sido un poco pastor como yo?’

’El Señor, pues, en el fin del mundo, pasará revista a su rebaño, y lo hará no sólo del lado del pastor, sino también del lado de las ovejas, con las que se ha identificado. Y nos preguntará: ‘¿Has sido un poco pastor, como yo?’. ‘¿Has sido pastor mío, de mí, que estaba presente en esa gente necesitada, o has sido indiferente?’’, expresó el Pontífice.



’Hermanos y hermanas, guardémonos de la lógica de la indiferencia, de lo que viene inmediatamente a la mente: mirar a otra parte cuando vemos un problema. Recordemos la parábola del Buen Samaritano. Aquel pobre hombre, herido por los bandidos, tirado en el suelo, entre la vida y la muerte, estaba allí solo. Pasó un sacerdote, lo vio, y se fue, miró hacia otro lado. Pasó un levita, lo vio y miró hacia otro lado. ¿Soy yo, ante mis hermanos y hermanas necesitados, tan indiferente como este sacerdote, como este levita, y miro a otra parte?’





’Seré juzgado por esto: por cómo me acerqué, por cómo miré a Jesús presente en la necesidad. Esta es la lógica, y no lo digo yo, lo dice Jesús’, dijo.



Miren donde hay necesidad

En su mensaje posterior al Ángelus, el Santo Padre pidió a todos los fieles mantenerse al tanto de las necesidades de las familias en este tiempo.



’Un saludo especial a las familias, que en este momento lo pasan peor. Piensen en esto, en tantas familias que pasan dificultades en este momento, porque no tienen trabajo, han perdido el empleo, tienen uno o dos hijos; y a veces, algo avergonzadas, no dejan que se sepa. Pero sean ustedes los que vayan a mirar donde hay necesidad. Donde está Jesús, donde Jesús está necesitado’.