Papa Francisco: Los santos son modelos para la vida de cada persona

Ciudad del Vaticano, 01 noviembre, 2020.-En su mensaje previo al Ángelus de este domingo, el Papa Francisco reflexionó sobre la Solemnidad de Todos los Santos, y cómo esta fecha nos invita a conocer a los santos -modelos de vida- y a seguir el propio el camino de la santidad, vocación personal y universal a la que Dios llama a todos los católicos, aseguró.



’Esta fiesta, nos invita a reflexionar sobre la gran esperanza, la gran esperanza que se funda en la Resurrección de Cristo: Cristo ha resucitado y también nosotros estaremos con Él. Los santos y los beatos son los testigos más autorizados de la esperanza cristiana, porque la han vivido plenamente en su existencia, entre alegrías y sufrimientos, poniendo en práctica las Bienaventuranzas que Jesús predicó y que hoy resuenan en la liturgia (cf. Mt 5,1-12a)’, dijo a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro.



Las Bienaventuranzas son el camino de la santidad, agregó, y en su mensaje hizo referencia a la segunda y la tercera.



Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados es una afirmación que podría parecer contradictoria, aseguró, pero no es así.



Jesús proclama bienaventurados a los que lloran ’y a pesar de todo, confían en el Señor y se ponen a su sombra. No son indiferentes ni tampoco endurecen sus corazones en el dolor, sino que esperan con paciencia en el consuelo de Dios. Y ese consuelo lo experimentan ya en esta vida’.



La tercera bienaventuranza: ’Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra’ habla sobre la mansedumbre y el llamado a no agredir, aseguró el Papa.



’Mansos son aquellos que tienen dominio de sí, que dejan sitio al otro, que lo escuchan y lo respetan en su forma de vivir, en sus necesidades y en sus demandas. No pretenden someterlo ni menospreciarlo, no quieren sobresalir y dominarlo todo, ni imponer sus ideas e intereses en detrimento de los demás. Estas personas, que la mentalidad mundana no aprecia, son en cambio preciosas a los ojos de Dios, que les da en herencia la tierra prometida, es decir, la vida eterna’.



’En la vida cotidiana, lo primero que sale de nosotros es la agresión, la defensa. Necesitamos mansedumbre para avanzar en el camino de la santidad. Escuchar, respetar, no agredir: mansedumbre’, agregó.



’Elegir la pureza, la mansedumbre y la misericordia; elegir confiarse al Señor en la pobreza de espíritu y en la aflicción; esforzarse por la justicia y la paz, todo esto significa ir a contracorriente de la mentalidad de este mundo, de la cultura de la posesión’.



La Solemnidad de Todos los Santos nos recuerda la vocación personal y universal a la santidad.



Los santos son ’modelos seguros de este camino, que cada uno recorre de manera única, de manera irrepetible. Basta pensar en la inagotable variedad de dones e historias concretas que se dan entre los santos y las santas: no son iguales, cada uno tiene su personalidad y ha desarrollado su vida en la santidad según su propia personalidad y cada uno de nosotros puede hacerlo, ir por ese camino. Mansedumbre, mansedumbre por favor e iremos a la santidad.’, agregó el Santo Padre.



Sus oraciones con los afectados por el sismo

En su mensaje posterior al Ángelus, el Papa recordó que sus oraciones están con los afectados por el sismo en el mar Egeo que afectó poblaciones en Turquía y Grecia.



’Rezamos por las poblaciones del área del Mar Egeo, que hace dos días fueron sacudidas por un fuerte terremoto’, dijo el Papa a los peregrinos.



Hasta el momento, al menos 39 personas murieron y centenares resultaron heridas tras el sismo del viernes que afectó principalmente la ciudad de Esmirna y la isla Samos.



El ejemplo de un nuevo beato

El Papa también recordó que este sábado en Estados Unidos fue proclamado beato Michael McGivney, sacerdote diocesano y fundador de los Caballeros de Colón.



’Comprometido con la evangelización, se prodigó para atender las demandas de los necesitados, promoviendo la ayuda mutua. Que su ejemplo nos impulse a todos a testimoniar cada vez más el evangelio de la caridad. Un aplauso para el nuevo beato’, dijo el Papa.



El padre McGivney nació en 1852 en Waterbury, Connecticut, de inmigrantes irlandeses. Fue una figura prominente en la Iglesia de los Estados Unidos del siglo XIX. En 1882 fundó los Caballeros de Colón junto con un grupo de católicos laicos, lo crearon como una asociación para apoyar en la fe y ayudar a las familias en dificultades financieras, señala su biografía en la agencia Vatican News.

DLF