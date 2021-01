Papa Francisco: Que veamos al otro como un hermano

www.guerrerohabla.com



Ciudad del Vaticano. 05 enero, 2021.-Se acaba de lanzar El Video del Papa de enero, el primero del 2021, con la intención de oración que Francisco confía a toda la Iglesia Católica a través de la Red Mundial de Oración del Papa (incluye el Movimiento Eucarístico Juvenil – MEJ).



El mensaje elegido para abrir este 2021 es uno dedicado a la fraternidad humana: el Santo Padre pide, frente a todos los desafíos de la humanidad, que nos abramos y unamos, como humanos,como hermanos y hermanas, «con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias».





Como lo dijo en otras ocasiones: «No hay alternativa: o construimos el futuro juntos o no habrá futuro. Las religiones, en especial, no pueden renunciar a la urgente tarea de construir puentes entre los pueblos y las culturas».



Hijos e hijas de un mismo Padre

El camino hacia la fraternidad que propone el Video del Papa parte de una apertura «al Padre de todos«; y en «ver en el otro un hermano, una hermana».



Esta misma idea también la había adelantado en su última encíclica,Fratelli tutti: «Estamos convencidos de que sólo con esta conciencia de hijos que no son huérfanos podemos vivir en paz entre nosotros».



Para el Papa, las diferencias entre las personas que profesan distintas religiones o viven según otras tradiciones no deben impedir llegar a una cultura del encuentro; ya que después de todo, «somos hermanos que oramos».





Lo esencial de nuestra fe

En la búsqueda de este espíritu de fraternidad, Francisco llama también a no olvidar que, para los cristianos, «la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo«.



En este sentido, pide a los creyentes volver a lo esencial de la fe: «la adoración a Dios y el amor al prójimo».



Así, en el diálogo con otras religiones, y como lo explica el Papa en Fratelli tutti, esto se vuelve fundamental. Ya que si bien otros beben de otras fuentes, «para nosotros, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo».