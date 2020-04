Papa Francisco reza el Padrenuestro con fieles de todo el mundo

Roma, Italia. 25 marzo, 2020.-Desde la Biblioteca Apostólica en el Vaticano, el Papa Francisco rezó en latín el Padrenuestro, la oración que Jesús nos enseñó, para pedir por la humanidad ante la pandemia de coronavirus COVID-19, por los enfermos y por quienes los cuidan.



El Pontífice pidió a los fieles de todo el mundo que este miércoles 25 de marzo desde el lugar en que estén hagan esta oración con confianza, corazón y alma.



’Esta es la oración que hacemos todos los días, porque confiamos en el Padre, pero en este momento queremos pedir misericordia para la humanidad duramente golpeada por la pandemia de coronavirus. Y lo hacemos juntos, cristianos de todas las iglesias y comunidades, de todas las edades, idiomas y naciones’.



El Papa pidió orar por los enfermos y sus familias, por los profesionales de la salud y quienes los ayudan; por autoridades, fuerzas del orden y voluntarios y por los ministros de las comunidades.



Recordó que hoy la Iglesia celebra la Encarnación de la Palabra en el vientre de la Virgen María, cuando ella reflejó su total confianza a la voluntad de Dios.



’Nosotros también nos encomendamos con plena confianza a las manos de Dios y con un solo corazón y alma rezamos’:



Padre nuestro que estás en el cielo,



santificado sea tu Nombre;



venga a nosotros tu Reino;



hágase tu voluntad



en la tierra como en el cielo.



Danos hoy



nuestro pan de cada día;



perdona nuestras ofensas,



como también nosotros perdonamos



a los que nos ofenden;



no nos dejes caer en la tentación,



y líbranos del mal.



Amén.





El Papa Francisco convocó a fieles de todo el mundo a unirse a dos momentos de oración esta semana: el primero es el rezo mundial del Padrenuestro, y el segundo la adoración al Santísimo Sacramento y bendición Urbi et orbi, que impartirá en una ocasión extraordinaria a causa de la pandemia de coronavirus.



La adoración y la bendición Urbi et Orbi será este viernes 27 de marzo a las 6 de la tarde (tiempo de Roma); 11 de la mañana, tiempo de México.