Papa Francisco: ’Si no nos cuidamos no podemos sanar al mundo’

Ciudad del Vaticano. 12 agosto, 2020.-’La pandemia ha puesto de relieve lo vulnerables e interconectados que estamos todos. Si no cuidamos el uno del otro, empezando por los últimos, por los que están más afectados, incluso de la creación, no podemos sanar el mundo’, aseguró el Papa Francisco en su catequesis de este miércoles.



Tras el rezo del Ángelus, el Papa Francisco alertó que el coronavirus no es la única enfermedad que hay que combatir en el mundo.



’La pandemia ha sacado a la luz patologías sociales más amplias, como la visión distorsionada de la persona, una mirada que ignora su dignidad y su carácter relacional’.



Asimismo, lamentó que algunos miran a los otros como objetos, de uso y descarte, que ’fomenta una cultura del descarte individualista y agresiva, que transforma el ser humano en un bien de consumo’.



En cambio, resaltó el loable compromiso ’de tantas personas que en estos meses están demostrando el amor humano y cristiano hacia el prójimo, dedicándose a los enfermos poniendo también en riesgo su propia salud: son héroes’.



Por último, pidió al Señor ’que nos de ojos atentos a los hermanos y a las hermanas, especialmente a aquellos que sufren’.



’Mientras trabajamos por la cura de un virus que golpea a todos indistintamente, la fe nos exhorta a comprometernos seria y activamente para contrarrestar la indiferencia delante de las violaciones de la dignidad humana; la fe siempre exige que nos dejemos sanar y convertir de nuestro individualismo, tanto personal como colectivo’, finalizó.



Con información de Vatican News.