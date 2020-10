PAPÁ GOBIERNO CAE EN SU TRAMPA Y ARRASTRA A TODOS LOS MEXIQUENSES

El gobernador de los mexiquenses, expuesto por su equipo...

El reciente acontecimiento oficial en Neza, con motivo de la rehabilitación de la red de agua potable, qué no aclara la instancia que ejecutó la obra y los voceros del GEM le conceden la paternidad al régimen local, luego llegan las informaciones del sector federal que contradicen tal versión, --- algo similar está pasando con los hospitales, el IMSS, el ISSSTE y las cuentas del sector salud estatal, sin aclarar, --- sobre cual gobierno cubriò los costos...

-Reducción del 50 por ciento en las prerrogativas de los partidos...

El punto del informe del Jefe del Ejecutivo Mexiquense, no es el informe, es lo que dirán los empleados ´del GEM a los legisladores en las acostumbradas glosas del documento, --- que esperamos no lo hagan a puerta cerrada, --- entregado a los integrantes de la LX Local, que serán los encargados de solicitar la ampliación de los puntos que en cuestión; por lo pronto, el equipo del GEM, aprovecha la pandemia para dar misterio y parroquia seleccionada a los eventos que servirán de marco, para tan electoralmente político acontecimiento...

¿Será cierto que el gobernador no aceptó el convenio con el INSABI?..

Tenemos dos preguntas: ¿a cuántas mujeres, han beneficiado realmente, el salario rosa?, la dependencia dice ahora que son 290 mil mujeres, hace un mes presumian las mismas fuentes, casi 4cientas mil, y no menciona los números de las actividades anexas y porqué se amplió el abanico de obligaciones al CEMyBS; queda pendiente la Secretaría de la mujer para no revolver el guiso que adereza el gobernador para año próximo, en la cocina de la LX Legislatura Local y son para SEDESEM y la JUCOPO... Al GEM, le tenemos: ¿están en agenda, préstamos para el proyecto que el gobernador tiene acordado con el presidente? ...

César Octavio Camacho Quiroz, acaba de entrar a la campal tricolor...

El ’arribafirmante’, en la anterior nota planteaba los escenarios posibles como resultado de la ’creación’ de dependencias que ha decretado el gobernador, --- por lo pronto, ya le dieron luz verde, los legisladores locales, --- el problema es el reacomodo, jubilación o despido el personal sobrante, en las maniobras de ajuste, con un adicional: amparos de los empleados, por el cambio de patrón, adscripción o salario; fuera de eso, todo bien en la ’operación eficiencia’ del GEM, asì: Secretarìa de Desarrollo Urbano y Metropolitano y Secretarìa de Obra Pública, se unifican en Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública; Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, se eleva a Secretaría de la Mujer; Secretaría de Desarrollo Agropecuario, queda como Secretaría del Campo; Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Movilidad se funden en Secretaria de Movilidad; Secretaria de Cultura y Deporte y Secretaría de Turismo, se fusionan en la Secretaría de Cultura y Turismo...

Se inician los jaloneos por los presupuestos y las candidaturas 21-24...

La lectura que ofrecen las maniobras de los ’hombres del gobernador’, --- obvio con su anuencia, --- son de singular importancia para los objetivos ’ esenciales’ de un eficaz servicio a los contribuyentes mexiquenses, a pesar de no tocar las dependencias, que realmente duplican atribuciones y personal, cuyos gastos sí lesionan el presupuesto estatal, ergo: la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, por un lado, por el otro: el cambio de nombre a SEDAGRO, que mucho se parece a un recurso para evadir obligaciones fiscales y para encubrir sucios ’trastupijes’ en el sector, quizá, la Secretaria General de Gobierno, la más obesa se mantiene porque, subsidia gastos de los operadores políticos disfrazados de ’empleados’ del GEM y la Secretaria de Educación Pública, que desde el SEIEM, controla a los sindicatos magisteriales , por ende a la plantilla docente, tan importante en las campañas electorales... Continuará... X138...