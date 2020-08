Papa-Layo a la dirigencia nacional?

(Carta a Don Héctor)





¿SE IMAGINAN A ÁNGEL AGUIRRE RIVERO como dirigente nacional del PRD, es decir, del Partido de la Revolución Democrática? La pregunta, ciertamente, no es descabellada, pues hay voces, dentro de ese partido político que lo ven como un buen prospecto, en el marco del proceso de renovación de los órganos de dirección del sol azteca.



En efecto, como otros partidos políticos, de cara al proceso electoral federal y local, el PRD vive un proceso de renovación de sus órganos de dirección, tanto municipal, estatal y nacional, de ahí la propuesta de Aguirre Rivero para el comité directivo nacional.



Lo que requiere el país es un PRD fuerte, con una dirigencia sólida, y con un político experimentado, señalan las voces que ven en el exgobernador guerrerense al hombre que puede sacar al perredismo nacional de la situación en la que se encuentra.



Un argumento más es que Guerrero es el estado más perredista del país, baluarte de la izquierda y con un sentido histórico, y sin embargo, no está representado en la dirigencia nacional.



Hay que decir que Ángel Aguirre Rivero ha sido gobernador del estado por el PRD, liderea una de las principales corrientes de ese partido en el estado, Izquierda Progresista Guerrerense, e incluso desde que militaba en el PRI, su otrora partido, siempre ha tenido ideas de izquierda.



Por ello, casualmente o no, no son pocas las voces que lo señalan como un posible aspirante a la dirigencia nacional del sol azteca. ’Tiene con qué, y además es un político experimentado’, dicen.



Y ciertamente no desagrada la idea en algunas corrientes al interior en el PRD, que ven a Aguirre Rivero como quien puede sacar a su partido del marasmo.



Claro. La intención del exgobernador del estado es gobernar Acapulco, primero porque es un político político, y segundo, porque de esa manera cumpliría el sueño de su hijo, Ángel Aguirre Herrera. Sin embargo, dicen los que lo conocen, no le desagradaría la idea de convertirse en el presidente nacional del sol azteca.



Hay que decir que Aguirre Rivero renunció al PRI, en el 2011, luego de que su partido no lo hizo candidato y por ello se fue al PRD, partido al que se afilió y por el cual llegó a la gubernatura por segunda ocasión. Sin embargo, renunció al sol azteca tras su salida de la gubernatura a causa de los hechos de Iguala, de los que dice, fue una venganza del gobierno federal por abandonar al tricolor.



Lo que no saben muchos es que Ángel Aguirre volvió a las filas del PRD, a fin de incidir en las decisiones de ese partido a través de IPG, desde donde incluso tira línea rumbo a la elección del 2021, a fin de que el perredismo vaya en alianza con su antiguo partido, el PRI.



Rogelio Ortega Martínez, quien lo suplió en la gubernatura del estado, lo calificó cómo el ’Tanque de la política’, más para congraciarse con él, pero es un hecho que sigue incidiendo en el sol azteca, y sigue teniendo amigos en prácticamente todos los partidos políticos, incluyendo Morena, toda vez que varios de los diputados locales son sus hijos putativos que lo seguirían de una u otra forma.



Aguirre Rivero, además de ex gobernador del estado, y exdirigente estatal del PRI, fue un poderoso secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso federal, es decir, cuando los legisladores tenían peso y decidían en el Presupuesto de Egresos, de ahí que haya repartido, en su momento, importantes partidas a los entonces gobernadores con los que hoy tiene contacto.



Por eso es que lo ven como un buen prospecto. Tiene experiencia política y amarres. Sería el dirigente ideal. Más aun, desplazaría a Los Chuchos, a los que ya nadie quiere en el PRD.



Mientras tanto, el susodicho, se deja querer.



Y como siempre, dice que no pero a la vez sí. Y en los políticos, cuando es no es sí, y cuando es sí es no. Y Manuel Añorve Baños lo sabe muy bien.



Y es que el PRD requiere en estos momentos un dirigente de peso. Que sepa qué hacer. Y Aguirre Rivero, dicen los que lo conocen, es un político experimentado.



Hay que decir, por último, que en el PRD hay un proceso de renovación en todos los niveles de dirección, es decir, a nivel nacional, estatal y municipal, y allí podría colarse el oriundo de Ometepec.



Bueno, eso dicen los seguidores de Papa-Layo.



