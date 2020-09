Papa: Medicamentos deben estar al alcance de todos

www.guerrerohabla.com



Ciudad del Vaticano.19 septiembre, 2020.-El Papa Francisco se reunió este sábado con miembros de la Fundación Banco Farmacéutico, institución en Italia que recolecta medicamentos de donadores e industrias para distribuirlas a instituciones caritativas. A sus integrantes, les habló de la marginalidad farmacéutica y la necesidad de una distribución más justa de los medicamentos en el mundo.



’Quien vive en la pobreza, es pobre en todo, incluso en las medicinas, y por lo tanto su salud es más vulnerable. A veces se corre el riesgo de no poder recibir tratamiento por falta de dinero o porque algunas personas en el mundo no tienen acceso a ciertos medicamentos. También existe una ‘marginalidad farmacéutica’’, les dijo el Santo Padre.



Por ello, lo ético debe ser que ’si existe la posibilidad de curar una enfermedad con un medicamento, éste debería estar al alcance de todos, de lo contrario se comete una injusticia’.



’Demasiadas personas, demasiados niños siguen muriendo en el mundo porque no pueden tener ese medicamento, o esa vacuna, que está disponible en otras regiones. Conocemos el peligro de la globalización de la indiferencia. La globalización de la indiferencia’, expresó el Papa Francisco.



’Les propongo, en cambio, globalizar el tratamiento, es decir, la posibilidad de acceso a esos medicamentos que podrían salvar tantas vidas para todas las poblaciones. Y para ello necesitamos un esfuerzo común, una convergencia que involucre a todos. Ustedes son el ejemplo de este esfuerzo común’.



Las empresas farmacéuticas deben contribuir

La Fundación Banco Farmacéutico cumplió su aniversario número 20, se fundó en el año 2000 por un grupo de jóvenes farmacéuticos que reconocieron la necesidad de ayudar a una distribución justa de los medicamentos. Sobre el tema, el Papa Francisco les dijo en su reunión en la Sala Clementina del Vaticano, que la labor de los investigadores y empresas farmacéuticas es básica.



’Las empresas farmacéuticas, sosteniendo la investigación y orientando la producción, pueden contribuir generosamente a una distribución más equitativa de los medicamentos. Los farmacéuticos están llamados a prestar un servicio de atención cercana a los más necesitados, y con ciencia y conciencia trabajan por el bien integral de quienes acuden a ellos’



’También los gobernantes están llamados a construir, mediante decisiones legislativas y financieras, un mundo más justo en el que no se abandone a los pobres, o peor todavía en el que se descarten’, agregó.



La vacuna para COVID-19 debe ser universal

Ante los integrantes de esta fundación, que este año recabo 541,175 paquetes de medicamentos que entregó a 1,859 organismos, el Papa Francisco recordó que la vacuna para la COVID-19 debe ser para todos, como ya lo ha expresado en varias ocasiones.



’La reciente experiencia de la pandemia, además de una gran emergencia sanitaria en la que ya ha muerto casi un millón de personas, se está traduciendo en una grave crisis económica, que sigue generando personas y familias pobres que no saben cómo salir adelante. Al mismo tiempo que se presta asistencia caritativa, se trata de combatir también esta pobreza farmacéutica, en particular con una amplia difusión en el mundo de las nuevas vacunas’.



’Repito que sería triste si al proporcionar la vacuna se diera prioridad a los más ricos, o si esta vacuna se convirtiera en propiedad de esta o aquella nación, y ya no fuera de todos. Debe ser universal, para todos’.



El Papa Francisco envió su bendición a los farmacéuticos. ’Dios bendiga a todos ustedes, a sus familias, a su trabajo, a su generosidad’, les dijo.



Actualmente existe una gran oferta de medicamentos a nivel mundial, no obstante, la población de América Latina solo alcanza un 4 % de esa producción, y a su vez no todos llegan por igual a los comunidades, señala una investigación de la Universidad de Costa Rica, que utilizó datos abiertos en internet sobre distribución de medicamentos en la región.