Para atender la pandemia por COVID-19 es necesario que los municipios les den mayor atribuciones, coinciden alcaldes de América Latina y Europa: Juan Hugo de la Rosa

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -De abandonar las medidas preventivas sanitarias, es posible que se presente una segunda ola de contagios de COVID-19 tal y como en este momento ocurre en Europa, por lo que alcaldes y autoridades de Chile, Argentina, España y México, hicieron un atento llamado a reforzar las precauciones para evitar un rebrote, ello en el marco del Conversatorio Internacional "El Rol de los Municipios en Tiempos de Pandemia: Aprendizaje y Desafíos’, organizado por el Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México, donde se compartieron de manera virtual experiencias desde los gobiernos locales y en el que participaron representando a México, el presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García y el alcalde de Iztacalco Armando Quintero Martínez.



El alcalde mexiquense precisó que este Conversatorio se llevó a cabo con el objetivo de conocer el comportamiento de la pandemia en distintas ciudades de Latinoamérica, cuáles son los principales efectos de la contingencia en sus comunidades, las acciones que se han tomado desde los gobiernos locales para contenerla y cuáles han sido los protocolos que debieron perfeccionarse, para que quienes aún no se encuentren en un estado tan avanzado puedan tomarlos en cuenta y prevenir que estos problemas se repliquen.



Enfatizó que en países con la magnitud poblacional de México, donde los habitantes se concentran en grandes complejos conurbados, es indispensable dotar de nuevas facultades a los municipios, para desarrollar sistemas de planeación eficiente, desde donde se pueda diseñar acciones que los gobiernos federales no pueden realizar por su lejanía y falta de conocimiento directo del terreno y de la propia población, ejemplo de ello es la organización de redes vecinales por cuadra, barrio y colonia, que en el caso de Nezahualcóyotl son más de 10 mil las que se han conformado.



Señaló que actualmente México se encuentra en el sexto lugar a nivel mundial de contagios de COVID-19 con 485 mil casos, de acuerdo a las cifras más recientes de la Secretaría de Salud, y se estima que al final del año, estas asciendan a un millón de infectados.



Resaltó ante autoridades de América Latina y Europa que Nezahualcóyotl se encuentra ubicado en la Zona Oriente del Valle de México, donde se concentran más de 20 millones de habitantes y que actualmente concentra poco más de 47 mil casos positivos acumulados de COVID-19, sin embargo aunque esta cifra parece alta y que llegó a ser el epicentro de la pandemia con el 22 por ciento de los casos a nivel nacional, hoy representa apenas el 12 por ciento, mientras que Neza actualmente tiene 5 mil 270 casos acumulados y pasó del quinto al décimo sexto lugar de contagios a nivel nacional.



En su oportunidad Carolina Leitao Álvarez-Salamanca, alcaldesa de Peñalolén, Chile, destacó que, pese a que Chile es un país que está constantemente preparado para que se presente cualquier tipo de desastre como temblores, inundaciones, tsunamis o erupciones volcánicas, no estaban preparados para enfrentar una pandemia y los gobiernos locales se convirtieron en la primera línea para informar a los ciudadanos sobre el COVID-19 y los recursos eran insuficientes para poder atender a toda la población.



En ese sentido, de la Rosa García coincidió con la alcaldesa chilena y destacó que los gobiernos centralistas en este contexto son poco efectivos e incluso se ha marcado la necesidad de reformas legales y constitucionales que permitan fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para atender la actual problemática que se presenta, como en el sistema de salud y de atención social, lo cual deja vulnerables a ciertos sectores gubernamentales para reconducir el presupuesto, procurando así la salud y la vida de las personas.



Por su parte Henry Campos Coa, alcalde de Talcahuano, Chile, destacó la campaña para promover el autoconfinamiento, que se llevó a cabo en Nezahualcóyotl, titulada ’Que esta no sea tu última salida’, debido a la imagen tan explícita, y que resulta efectiva para concientizar a la ciudadanía para llevar a cabo el autoconfinamiento a fin de evitar contagiarse de COVID-19, por lo que buscarán replicarla en su ciudad.



En su participación Joaquim Ortilles de la ciudad de Badalona, España, destacó que uno de los principales retos los que se enfrentaron en su ciudad, fue que la gente no estaba dispuesta a acatar la indicación de permanecer en sus hogares, por lo que actualmente enfrentan una segunda oleada de contagios, que se debe a que jóvenes entre los 20 y 40 años de edad se están infectando debido a que no acatan las medidas preventivas, además de una necesidad de salir de sus casas tras meses de contingencia, de ahí que se hace necesario ser contundentes para mantener las medidas higiénico-sanitarias pertinentes.



Juan Hugo de la Rosa García manifestó que este Conversatorio fue enriquecedor debido a la información compartida y la gran cantidad de coincidencias en los retos que los gobiernos locales tanto en América Latina como en Europa enfrentan, por lo que este tipo de ejercicios son una excelente oportunidad para abordar problemáticas comunes, en un futuro y encontrar soluciones en beneficio de la población.