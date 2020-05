Para enfrentar la crisis por COVID-19 Secretaría de Hacienda entregará 60 mil millones de pesos a los estados, anunció AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó en su conferencia de prensa, así como hay un fondo de estabilización presupuestaria a nivel federal, hay uno para los estados, por lo cual se dispersarán recursos para que enfrenten la crisis.





La Secretaría de Hacienda comenzará a dispersar esta semana 60 mil millones de pesos a los estados para que enfrenten la crisis generada por la epidemia del covid-19, dijo.



El Ejecutivo, explicó que los recursos forman parte de un fondo para estabilizar los presupuestos de los gobiernos estatales, el cual se debe entregar cada trimestre, sin embargo, debido a las condiciones actuales, se autorizó entregarlo de inmediato.



’Existe un fondo para estabilizar el presupuesto de los gobiernos estatales y Hacienda les va a entregar ese fondo, es un extra a lo presupuestado y hay unas reglas de operación de ese fondo para que se entregue creo que cada tres meses y me consultó el secretario de Hacienda si se podía modificar la regla para proceder de inmediato a entregar los recursos’, señaló.



En razón de ello, el presidente recomendó a los gobiernos estatales no adquirir deuda porque se hereda gobierno tras gobierno, y además dijo que se pueden obtener recursos si se aplican medidas de austeridad.



En este sentido, mencionó que sí se pueden ahorrar recursos pues únicamente se debe bajarle a los lujos y a las extravagancias ’si esos gastos se eliminan hay ahorros’.



’Que los gobiernos municipales, estatales, den a conocer y apliquen un plan de austeridad republicana, que haya disminución de sueldos, que no haya lujos, que no puedan comprar vehículos nuevos, que se reduzca la partida de viáticos, de publicidad y van a ahorrar mucho, estamos predicando con el ejemplo’, apuntó.



WALMART LLEGA A ACUERDO CON SAT



El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con el pago de Walmart al Servicio de Administración Tributaria (SAT), de 8 mil millones de pesos, alcanzaría para cubrir 30 mil becas en el extranjero para médicos especialistas.



"Los 8 mil millones del pago de Walmart nos alcanzarían para tener a los 30 mil estudiantes en el extranjero formándose. Depende del país, pero estaríamos hablando de 10 o 15 mil millones para mandar a estudiar a 30 mil en especialidades que no tenemos y que para 2024 regresen ya formados a trabajar en hospitales públicos", detalló.



Destacó que existe una demanda de 50 mil médicos en busca de hacer su especialidad, de los cuales 10 mil podrían obtener su beca en el país y 30 mil en el extranjero. Aseveró que en el programa de becas de estudiantes se tienen hasta el momento más de 300 mil alumnos de nivel superior con apoyo de 2 mil 400 pesos mensuales.



Walmart de México anunció que llegó a un acuerdo con el SAT por el cual pagó hoy 8 mil 079 millones de pesos, cifra que representa el desembolsó que realizó Alsea hace más de seis años por la compra de Vips.



En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía informó que el pago se hizo para concluir asuntos fiscales sustanciales, que incluye la revisión sobre la operación de venta de la cadena de restaurantes Vips previamente divulgada y otras cuestiones fiscales sustanciales.