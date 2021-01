Para erradicar su ’patanería’ recurrió al diván DT argentino de Liga Mx

+Y que le costó múltiples castigos, incluso expulsiones



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– El entrenador argentino Hernán Cristante, 51 años de edad, quien vive su segunda etapa al frente del Toluca, reveló que necesitó del diván, poco común en el futbol mexicano. Recurrió a la ayuda sicológica para corregir la actitud negativa que mostró frente a los árbitros durante su primera gestión en el conjunto escarlata, en la que admitió haberse comportado como un ’patán’



Y aseguró que continúa trabajando diariamente para controlar su conducta, la cual le costó múltiples sanciones e incluso expulsiones.



’Me equivoqué, me llegué a portar como un patán, al menos eso es lo que me hizo ver mi sicóloga. Es algo en lo que estuve trabajando. La preparación de un director técnico no sólo va inmersa en los aspectos tácticos y físicos, sino también en la parte emocional, y no nada más en la mía, sino en la del grupo’, argumentó.



Reflexionó ayer, durante una conferencia de prensa virtual:



’Fuimos un equipo castigado en algunas cosas, y si ocurrió eso, fue porque generamos algo, eso de ‘hazte fama y échate a dormir’. Me costó y entendí por qué lo hice. El plan de corrección está en el día a día.’



Aunque prometió ser más mesurado en esta nueva gestión con los Diablos Rojos, advirtió que no podrá dejar de ser un apasionado del futbol.



’No puedo sacarle la pasión a lo que me gusta hacer. Eso lo amo y me encanta estar en la cancha, en la competencia. Es difícil, pero sí puedo mejorar en la parte de la inteligencia emocional. Es algo que tengo que controlar y en lo que he trabajado’, detalló y abundó:



’No me da miedo (manejarlo), te podría decir que me hice tanta fama que las últimas tres expulsiones estuvieron mal porque el árbitro interpretó algo que hacía Hernán en esa parte pasional. En ese ser patán. Sin tratar de ser agresivo. Sin querer dañar a alguien, pero lo hacía. Y eso proyectó alguien que no era. Es algo en mi aprendizaje, que mejoré en mi estructura y se debe ver reflejado a la hora del juego. Me he preparado para no cometer los mismos errores, agregó.



Por otro lado, Cristante descartó el retorno del mediocampista uruguayo Leonardo Fernández, quien después de destacar con los Diablos Rojos el año pasado regresó a Tigres, dueño de su carta y que presuntamente pide 10 millones de dólares por él.



’No está dentro de las posibilidades que maneja el club. Sí hay un acercamiento e interés sobre él, pero debemos ser congruentes con la situación que se está viviendo. Un equipo no parte desde el nombre de alguien que ha sido importante en Toluca, y que cualquiera quisiera tenerlo. Pero no podemos entrar en ese nivel de adquisición’, aseveró.



Durante su permanencia con la escuadra escarlata, en el pasado torneo Guardianes 2020, el volante charrúa anotó ocho goles en 10 partidos disputados, mientras en su etapa con el equipo dirigido por Ricardo Ferretti participó en 13 encuentros y sólo marcó un tanto.



El conjunto mexiquense debutará en el torneo Guardianes 2021 este domingo, cuando reciba en el estadio Nemesio Diez a los Gallos Blancos del Querétaro.



(Con información del periódico La Jornada)