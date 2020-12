Para evitar contagios, acuerda el gobernador Astudillo con autoridades sanitarias el cierre de playas a partir de las 7 de la noche

Como una medida más para evitar aglomeraciones que propicien los contagios de Covid-19 durante esta temporada turística y los festejos de fin de año, el gobernador Héctor Astudillo Flores y autoridades de salud determinó el cierre de playas a partir de las 7 de la noche, desde este martes 29 de diciembre con el apoyo de la Guardia Nacional, Marina, Ejército Mexicano y la Policía del Estado, con el objetivo de cuidar la salud de la población local y la de los visitantes.



"Esta difícil decisión se tomó con la intensión de que no haya aglomeraciones porque no queremos que haya familias completas en las playas y que esto no lleve a tener contagios. Queremos decirles que por indicaciones del gobernador Héctor Astudillo Flores también consensuada en Acapulco a partir de mañana (martes 29 de diciembre) se cerrarán a las 7 de la noche", indicó Érika Lürhs Cortés, Directora General de Comunicación Social.



Esta medida se implementa con el reforzamiento con un operativo apoyado por la Guardia Nacional, Marina Armada de México, Policía Estatal y ayuntamiento de Acapulco, pero sobre todo, pidiendo a los prestadores de servicios turísticos su ayuda para que a partir de las 7 de la noche no tener personas en la franca de arena y que los visitantes respeten los protocolos que se han implementado desde el inicio de la pandemia.



En la transmisión número 265 de seguimiento diario a la pandemia del Covid-19 en Guerrero, la Directora General de Comunicación Social, Érika Lürhs Cortés, expresó a nombre del Gobernador Héctor Astudillo Flores, un reconocimiento a los trabajadores del Gobierno del Estado que apoyan en los filtros sanitarios al cumplir 180 días de trabajo ininterrumpido en esta tarea contra Covid-19 en las playas de Ixtapa - Zihuatanejo y Acapulco para contener los contagios.



Recordó que hace unas semanas, el gobernador tomó una decisión muy difícil al suspender la Gala Pirotecnia que durante 20 años se realizó en la Bahía de Acapulco y fue ampliada durante esta administración estatal a 12 puntos turísticos de Guerrero, reuniendo a más de 300 mil espectadores solo en Acapulco, por lo que el presupuesto qué no fue ejercido para este evento 2020 quedará asignada para la Gala de Pirotecnia del 2021.



Desde el emblemático hotel Casa Blanca en la zona tradicional de Acapulco, el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, indicó que se espera qué estos días incremente la ocupación hotelera, por lo que hizo un llamado a los prestadores de servicios turísticos a ayudar para que se respeten los protocolos y medidas sanitarias para todos los turistas y trabajadores del sector se cuiden y ayuden a no contagiarse.



Las acciones concretas que el gobernador ha venido haciendo para enfrentar el Covid-19 en Guerrero, son la instalación de filtros sanitarios en playas y aeropuertos, estaciones de autobuses, centros comerciales y zonas turísticas, la colocación de módulos sanitarios en accesos a playas, mercados y lugares concurridos.



Así como reforzar la supervisión permanente de medidas en hoteles, restaurantes y plazas, entrega de cubre bocas gratuitos, campaña mediática sobre el Uso Obligatorio de cubre bocas, así como recorridos en playa, bares y antros al aire libre en la noche y autobuses de turismo.



"Hacemos un llamado respetuoso, ayúdenos a respetar las medidas sanitarias porque este es un asunto de todos y todos tenemos que ayudar", puntualizó Rodríguez Escalona.



Por su parte, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, en su reporte diario puntualizó que, en tanto las vacunas llegan a Guerrero, la mejor vacuna y protección contra Covid-19 es el uso adecuado del cubre bocas, higiene en manos, sana distancia, no estar en aglomeraciones ni asistir a lugares cerrados.



En semáforo naranja con semáforo diferenciado para Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo suman un total de 25 mil 746 casos confirmados y 2 mil 676 lamentables defunciones, con 61 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas, indicó Carlos de la Peña Pintos.



El encargado de la salud en Guerrero, puntualizó que se observa que la zona Norte tiende a estabilizarse y en cuanto a la tendencia de hospitalización se tiene 192 pacientes en cama y 39 en estado crítico intubados, manteniendo una ocupación en el Estado del 30 por ciento.