Para evitar desarrollos habitacionales no se necesita un notario, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano lo prohíbe; Eva Bustamante Venegas

Tepetlaoxtoc, Méx., a 3 de mayo del 2021. - Tras no contar con un proyecto real y sustentable para el municipio de Tepetlaoxtoc, el panista Eduardo Solares Ugalde, apela a la mentira y el engaño al realizar anuncios de "relumbron ".



Luego de no haber obtenido él apoyo del electorado en las dos elecciones anteriores, por tercera ocasión el candidato panista a la presidencia municipal, ahora intenta persuadir a la población con mentiras y falsos actos protocolarios.



Así lo precisó Eva Bustamante Venegas, candidata de Morena a la misma alcaldía, antes del toqué de puertas en la comunidad de la Concepción Jolalpan, quien se hizo acompañar de los integrantes de planilla y quienes en el lugar se comprometieron a trabajar por el desarrollo de la demarcación.



Al ser entrevistada, incitó al electorado a ejercer un voto informado con miras a la elección del 6 de junio, al lamentar que, con falsos compromisos de campaña, de parte de candidatos de otras opciones políticas buscan detener el desarrollo y progreso de Tepetlaoxtoc.



"La administración que me tocó encabezar, en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, está determinado que en el territorio municipal se prohíben los desarrollos urbanos de alto impactó, ahora cómo candidata lo ratificó, no a los condominios y casas de interés social ", precisó.



Lo expuesto por la aspirante de Morena a la alcaldía de Tepetlaoxtoc, aparece en el apartado12.6, en el título denominado, Normatividad y Aprovechamiento del Suelo, según el Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU).



Finalmente, cabe destacar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), se encuentra en la legislatura para su aprobación.