Para frenar propagación de COVID - 19 Nezahualcóyotl suspende instalación de tianguis los fines de semana hasta el 30 de mayo

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -Para frenar la propagación del COVID-19 y salvaguardar la salud de la población de Nezahualcóyotl, se suspenderá temporalmente la instalación de tianguis en la vía pública todos los fines de semana hasta el próximo 30 de mayo y solo se autorizará su colocación de lunes a viernes para el ejercicio de actividades esenciales, para con ello reducir la cantidad de contagios que actualmente superan los 400 en esta localidad, reforzando las medidas preventivas establecidas en la Jornada Nacional de la Sana Distancia, así lo informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García.







El alcalde afirmó que no es una decisión fácil de tomar, ya que ésta conlleva afectaciones económicas, sin embrago, la principal prioridad siempre será la salud y la vida de las personas, la cual no tiene precio y estará siempre por encima de cualquier otra situación, por lo que, dado el constante avance de la pandemia en la localidad, principalmente a causa de la alta tasa de densidad poblacional de la ciudad con más de 17 mil habitantes por kilómetro cuadrado, se tomó esta disposición.







Detalló que la medida de suspender los 18 tianguis que se instalan los fines de semana, tanto en zona centro como la zona norte de Nezahualcóyotl, es motivada también porque son los días en que la gente acude más a estos centros de abasto, por lo que el riesgo de contagio es mayor.







Puntualizó que este acuerdo del gobierno municipal se tomó en concordancia con lo establecido en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, publicada el pasado 22 en donde se fortalecen las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus (COVID-19), en el territorio mexiquense y se establece un programa de verificación para su cumplimiento.







Aseguró que el incumplimiento de esta medida dará lugar a revocar de manera definitiva el permiso otorgado para el ejercicio de sus actividades comerciales y/o de servicios por la autoridad municipal competente, en términos de la legislación municipal aplicable, en concordancia con el acuerdo por el que se fortalecen las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus (COVID-19), en el Estado de México y se establece un programa de verificación para su cumplimiento.







El presidente municipal refirió que, dadas las condiciones demográficas y geográficas del municipio, Nezahualcóyotl es el municipio con mayor cantidad de contagios en el Estado de México, al contar al momento con más de 400 casos positivos, por lo que ha sido necesario reforzar y endurecer las acciones preventivas, sobre todo aquellas que inciden en la disminución de la movilidad y concentración de personas, por el bien de todos.







De la Rosa García sostuvo que la situación que se está viviendo en el oriente del Valle de México por el coronavirus es complicada, pues en esta zona se acumulaban hasta el día de ayer 3218 casos positivos, por lo que se hace necesario tomar este tipo de medidas y espera que pronto otros municipios del Estado de México y alcaldías de la Ciudad de México hagan lo propio.







Aclaró que la instalación de los tianguis sólo será permitida de lunes a viernes si cumplen cabalmente las medidas preventivas y sanitarias establecidas, tales como el uso del cubrebocas, gel antibacterial, el cuidado de la sana distancia y la venta exclusiva de productos esenciales, al tiempo que informó que por esta ocasión este próximo fin de semana la medida se extenderá hasta el próximo 4 de mayo, es decir, que este lunes no se permitirá la instalación de ningún tianguis en el territorio municipal de Nezahualcóyotl.







Reiteró que continúan los operativos de verificación en los comercios para restringir la venta de productos y servicios a los indispensable o esenciales, así como las campañas de concientización dirigidas a la población, la entrega de desinfectantes y apoyos alimenticios extraordinarios a quienes más lo necesitan.







Finalmente, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa llamó a la solidaridad y la comprensión de todos para cumplir la medida al pie de la letra a fin de poder superar la pandemia lo antes posible y con ello recuperar la actividad comercial que distingue a Nezahualcóyotl y que genera en la ciudad un crecimiento económico superior a la tasa nacional.