Para incursionar en la política deben prepararse para actuar con honestidad, dijo Ricardo Monreal a jóvenes.



’Ustedes van a gobernar este país; lo importante es que lo gobiernen los mejores, los más honestos y los más comprometidos socialmente’.



La pandemia ha evidenciado los muchos años de abandono del sistema de salud en México por parte de gobiernos anteriores, asegura.



El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aconsejo a los jóvenes que quieren incursionar en el servicio público prepararse y actuar con honestidad. Aseguró que la política tiene que estar acompañada de un profundo sentido social y de cariño hacia su pueblo y su gente.



Durante una reunión virtual denominada ’La Juventud Pregunta’, el senador atendió las inquietudes de jóvenes de las 32 entidades federativas sobre la pandemia por COVID-19 y sus efectos económicos y sociales. Este ejercicio fue el primero de una serie de reuniones que se replicarán en los próximos días.



El legislador los conminó a prepararse bien y actuar con responsabilidad. Afirmó que es su momento, por lo que les pidió organizarse, luchar, participar y que la apatía no les gane. No dejen de luchar, ustedes van a gobernar este país; lo importante es que lo gobiernen los mejores, los más honestos y los más comprometidos socialmente, puntualizó.



Aseguro que los jóvenes que estén decididos a participar en la política no deben pensar en el corto plazo, es decir, tener un cargo público, durar tres años, ganar bien, corromperse y retirarse, pues serán una decepción ciudadana. ’Que el servicio público sea duradero, es decir, que su vida sea el servicio público’, sentenció.



Dijo que antes los políticos gozaban de lujos y comodidades, sin embargo, eso está cambiando. Reveló que en las anteriores Legislaturas en las que participó su dieta era tres veces más alta de lo que es ahora, es decir, era de alrededor de 300 mil pesos mensuales, mientras que ahora es de 105 mil pesos. Detalló que gracias a esto se redujo el presupuesto de la Cámara Alta en mil 100 millones de pesos,



Esta generación tendrá que enfrentar los efectos de la pandemia que han sido devastadores, especialmente por la pérdida de vidas humanas. Es una situación inesperada de la cual no tuvimos información o proyección de la profundidad que se está viviendo’, indicó.



Respecto del estado del sistema de salud pública, Ricardo Monreal explicó que durante muchos años este servicio público se fue deteriorando y su deficiencia ha evidenciado los muchos años de abandono del sistema de salud en México.



Indicó que de los países que pertenecen a la OCDE, México es el que menos atención le prestó al servicio de salud. Puso como ejemplo la inexistencia de respiradores, que son indispensables para el tratamiento de la pandemia de Covid-19, pues había apenas mil aparatos cuando se requieren más de 10 mil.



Asimismo, recordó que hay un déficit de en el personal médico especializado de 200 mil personas. El Estado mexicano abandonó el sistema de salud, lamentó.



Monreal Ávila destacó que algunos estados nacionales han respondido de mejor manera a esta crisis sanitaria, como las naciones nórdicas de Europa, la mayoría de ellas, socialdemócratas.



Aseguró que los países que mejor han librado la crisis sanitaria son aquellos que han destinado un presupuesto, cada vez más significativo, al sistema de salud pública.



No obstante, aquellas naciones que abandonaron el sistema de salud pública para favorecer el privado, actualmente se encuentran en graves problemas. ’Entre ellos el nuestro". Se pone en evidencia que con una emergencia sanitaria como la actual, somos muy vulnerables todos, expresó.



Ante este panorama, dijo, se requiere del fortalecimiento de la salud pública y que el Estado mexicano destine más presupuesto. ’Es una lección que la pandemia le da al mundo, y particularmente a México, por el abandono, la simulación y el engaño al que se le sometió’.



Indicó que ya se anunció que se incrementará la posibilidad de especialidades a 20 mil y 30 mil jóvenes, además, actualmente se contrató a más de 40 mil profesionales de la salud en esta pandemia.