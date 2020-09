Para investigar asesinato de una mujer en Chihuahua detienen a 17 militares de la Guardia Nacional

Información de AFP . 10 de septiembre de 2020



México.- Un grupo de 17 militares fue detenido en México tras la muerte de una mujer en protestas contra el desvío de una presa para suministrar agua a poblaciones de Estados Unidos, informaron este jueves las autoridades.



Los efectivos de la Guardia Nacional fueron entregados por sus superiores a la fiscalía del estado de Chihuahua para ser investigados por el caso de la manifestante.



El deceso se produjo el pasado martes luego de enfrentamientos entre militares y pobladores que habían tomado la presa La Boquilla en rechazo al desvío de agua hacia Estados Unidos.

Durante el incidente en la comunidad Delicias también resultó herido el esposo de la mujer fallecida.



Según algunos medios locales ambos fueron baleados, pero el reporte oficial no lo menciona.

"La Guardia Nacional ha mantenido una cooperación estrecha con la fiscalía de Chihuahua y la fiscalía de México (...) para el esclarecimiento de los hechos", dijo la institución militar en un comunicado.



El presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador ha explicado que México está obligado a abastecer a su vecino Estados Unidos según un tratado de 1944, y asegura que esta situación no afecta el suministro en el lado mexicano.



Este jueves, el mandatario lamentó la muerte de la manifestante, pero defendió la actuación militar.



Actuó muy bien la Guardia porque, primero, eran muchos más los manifestantes, y ellos, aunque tenían armas deciden no usarlas", sostuvo el mandatario en su habitual conferencia de prensa.



Según la Guardia Nacional, horas después de la intervención en La Boquilla, donde había unos 2.500 manifestantes, un grupo pasó con vehículos por otra infraestructura protegida por los agentes.



Los efectivos fueron presuntamente amenazados con "que les tirarían granadas o bombas" extraídas a la Guardia durante la toma de la presa, y tras constatar la posesión de esos artefactos, los agentes detuvieron a los manifestantes y los entregaron a autoridades judiciales la noche del martes, según la versión oficial.



López Obrador y el gobernador de Chihuahua, el opositor Javier Corral, se acusan mutuamente de politizar el tema de la presa.