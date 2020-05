Para junio, la curva de mayor contagio de covid-19

*EU y Japón, usarán remdesivir para tratar enfermos por coronavirus



Será para junio cuando en Guerrero se viva la curva más alta de contagios de Covid-19, anuncia el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos Soberanis.

En el estado se tienen a este día jueves, 34 municipios que ya tienen contagios, 438 personas que dieron positivo a esta enfermedad y 60 defunciones.

El crecimiento de los contagios por covid-19 es alto, porque en los últimos 28 días dieron positivo 328 personas.

Es decir, aquí no hay aplanamiento de la curva de contagios, porque en el estado se va hacia arriba y Guerrero se ha situado en el número 17 por el número de casos, señaló el secretario de Salud.

Tampoco ’se está viendo la luz al final del túnel’, porque el número de defunciones sigue creciendo y es alto el porcentaje que representa durante los últimos 28 días, con una cantidad de 55 fallecimientos, que se agregan a los 60 defunciones que hasta el momento ha cobrado el coronavirus en la entidad.

Aunque parecen cifras pequeñas, pues solo representan algo así como el 23 por ciento de utilización de camas habilitadas en el estado, las autoridades del estado, encabezadas por Héctor Astudillo Flores, y el secretario de Salud, están incrementando acciones para reducir la curva de contagios y aplanarla lo más rápido posible.

Se entiende que en algunos sectores causa irritación y molestia que les cierren sus puestos, porque de eso viven, pero se exponen a que se repitan casos como el de la tienda el Zorro, de Iguala, donde más de 30 trabajadores resultaron contagiados, al grado tal que el presidente municipal de Iguala ha dicho que el coronavirus está descontrolado.

Tiene razón la presidenta municipal de Acapulco Adela Román Ocampo cuando señala que más vale que digan que exageró en sus acciones a que al final digan que no tomó las acciones adecuadas para controlar la pandemia.

Especial atención le están poniendo al mercado de Hogar Moderno, donde se ruega que no haya un brote de infectados, porque dispararía el número de positivos, cuando de por sí ya se tienen muchos, con 236 positivos y 17 defunciones.

Lo mismo se está haciendo en Chilpancingo, donde el presidente municipal Antonio Gaspar Beltrán y el secretario de Salud han presionado para que los comerciantes de alrededor del mercado Baltasar R. Leyva Mancilla, de los tianguis, y los comercios no esenciales sigan las reglas impuestas desde el gobierno federal.

Habrá que insistir en señalar que estas no son decisiones que toman unilateralmente el gobernador ni los presidentes municipales, porque en las redes sociales circulan insultos y más insultos en contra de las autoridades por el cierre de los negocios.

Aunque es racionalmente entendible, porque es el negocio el que da de comer a las familias, no cerrar puede ser peor porque incrementaría el número de contagios en la ciudad.

No obstante, hay buenas noticias que levantan en ánimo y hace confiar en que no estamos en un salto al vacío como a veces parece que algunos tratan de hacer creer, porque hay quienes han vencido a la enfermedad.

La grata noticia es que 12 pacientes han sido dados de alta del Hospital General Regional Vicente Guerrero del IMSS en Acapulco, entre otros.

De estos 12, destaca una señora de 89 años, con diabetes e hipertensión, dada de alta después de 17 días de internamiento.

Sin duda ese resultado se debe al compromiso del equipo que la atendió cuando llegó en estado crítico y evitó que fuera intubada.

Fue la doctora María del Socorro Reyes Atlixco, jefa del Departamento de Medicina Interna, quien explicó el tratamiento ’con base en medicamentos de amplio espectro, esteroides, cloroquina y atención médica.’

Es decir, hay medicamentos que se están utilizando gracias a la experiencia de otros países y que en México están dando resultados, pues a veces se piensa que llegar al hospital es igual a llegar a morirse, lo que ha generado ideas irracionales en la población, como que son los mismos médicos los que asesinan a los pacientes.

Por eso vemos que a muchos les aterra llegar al internamiento y mejor huyen de los hospitales, o recurren al suicidio al enterarse de que han contraído el virus.

Se espera que así como en EU y en Japón donde ya aprobaron hacer uso del remdesivir como tratamiento para la enfermedad del covid-19, se espera que en unos días se apruebe en México para que la población tenga mayor certidumbre de que al llegar al hospital va a salir con vida y no en una bolsa con dirección al crematorio.

Este fármaco es el primer medicamento autorizado en EU y en Japón, pero lo han estado utilizando en otros países, incluso muchos médicos en México.

Apenas la semana pasada fue aprobado en EU por la Administración de Drogas y Alimentos de ese país para su uso de emergencia en la enfermedad causada por el coronavirus.

Por eso se cree que no debe tardar que en México también se apruebe su uso y eso va a cambiar la percepción de la enfermedad y reducirá el miedo irracional que causa la posibilidad de enfermar por coronavirus.