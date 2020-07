Para los conspiranoicos del cubrebocas.

El ser humano, de la ideología económica que sea, siempre ha cometido genocidios contra sus congéneres. En el caso del capitalismo, que tiene culto por el dinero, ¿Te parece que le ha ido muy bien con el desplome de las ventas durante las cuarentenas? ¿Te parece que le conviene quedarse sin fuerza de trabajo y sin consumidores, como para liberar una pandemia?



Vamos a terminar el año con cien mil muertos debidos a esta enfermedad, más los que se acumulen debido a las malas prácticas en los sistemas de salud. Las mentes sencillas no pueden ver más allá de sus temores o de sus anhelos. Sí, le daría sentido a muchas vidas el descubrir una conspiración maquiavélica que nos hiciera ante los demás los profetas iluminados que les muestren el camino de la luz. Pero la realidad es mucho más simple: hay un bicho nuevo que está matando gente, mucha más en nuestro país por la pésima atención médica que ya es tradicional en él, incluido el descuido de nuestra salud alimentaria.



¿Qué podemos hacer? ¿Confiar en un gobierno que tampoco puede pensar más allá de sus miedos y anhelos electorales de medio sexenio, o cuidarnos a nosotros mismos?



Nadie nos obliga a quedarnos en casa. Nadie nos obliga a ponernos el cubrebocas. Nadie nos obliga a lavarnos las manos. Nadie nos obliga a comer sano. Pero si eso nos ayuda A TODOS como sociedad, pues hagámoslo. Lo que estamos viviendo es reflejo de lo que somos como sociedad en conjunto, pues nuestro gobierno, sea del color que sea, es solamente un reflejo de lo que somos y permitimos; nada más, pero nada menos.



Si tú no quieres usar el cubrebocas, está bien: acude a lugares en donde su uso no sea requisito. Si debes ir a algún lugar donde lo sea, deja la paranoia y la payasada y póntelo el tiempo en el que estés en tu trámite, por respeto a las personas que sí lo quieren usar, aunque sea por sentirse más seguras: si lo usas bien y eres una persona con buenas prácticas de higiene, no te va a pasar absolutamente nada por traerlo unas horas.



Si tu preocupación es que el mal uso del cubrebocas enferme a más personas de las que va a ayudar, es muy loable, pero en lugar de tirarle un guión como para secuela de Misión Imposible, enséñale a la gente cómo y cuándo y dónde debe usarlo correctamente para que mantenga su salud. Si lo usan bien, no corren ningún riesgo, y si ése es realmente tu principal objetivo, pues es más fácil que lo consigas así, que tratando de convencer al mexicano analfabeta funcional de la existencia de una conspiración global.