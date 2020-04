Para mitigar la propagación de Covid-19, opera en Nayarit el ’Hoy no circula’ dos veces a la semana

Por Norma Cardoso

El gobierno de Nayarit, que encabeza Antonio Echevarría García, emitió un Acuerdo que contiene medidas extraordinarias de limitación de la circulación de vehículos automotores particulares, con la finalidad de mitigar la propagación masiva del Covid-19, en el estado de Nayarit.



Muy seguramente, porque la gente continúa circulando en sus vehículos, se emitió dicho Acuerdo, que consiste en la limitación de los vehículos dos días a la semana, excepto aquellos utilizados en la atención de las actividades esenciales (únicamente para actividades relacionadas con su actividad y desempeño del trabajo considerado como esencial) y los de los servidores públicos de igual manera, que se tengan que utilizar para esta contingencia, deberán, asimismo, observar las medidas de cuidado e higiene.



Se acuerda reducir a dos personas en el vehículo particular para circular por la vía pública, la segunda persona deberá de ir en la parte trasera del vehículo. Solo se justifica que vayan más de dos personas cuando trasladen adultos mayores, menores dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables, para atenderlos en caso de salud, cuidado y asistencia.



Los vehículos particulares no circulan dos veces a la semana: los que tengan terminación 1 y 2 no circulan los lunes; terminación 3 y 4, los martes; los que terminan con 5 y 6 miércoles; las placas con terminación 7 y 8 los jueves; las de terminación 9 y 0 los viernes. Para los que terminen con 1, 3, 5, 7, y 9 no circulen el sábado; mientras que los que tengan las terminaciones 2, 4, 6, 8 y 0 no circulan los domingos.



Los que tengan placas de otras entidades y del extranjero, de igual manera, tomarán en cuenta lo anteriormente señalado. Los vehículos que no cuenten con placas, no podrán circular.



El transporte público, por considerarlo una actividad esencial, seguirá operando todos los días, siempre y cuando se observen las medidas de sanitización y limpieza de las unidades por lo menos dos veces al día, el uso de gel antibacterial y cubrebocas, mismas medidas deberán seguir los pasajeros.



En el servicio público de taxis y vehículos de pasajeros a través de aplicaciones (como Uber), se permitirá un solo pasajero, salvo las causas justificadas anteriormente señaladas; seguirán, de igual forma, las medidas de limpieza y sanitización, uso de cubrebocas y gel antibacterial.



Los vehículos, excepto los mencionados, que no circularán por dos días abarcan; los automóviles, camionetas, motocicletas y motonetas; cualquiera que utilice motor de gasolina, híbridos, eléctricos y biocombustibles.



Con lo anterior se pretende que disminuya la circulación de vehículos, de lunes a viernes, en un 20 por ciento y sábados y domingos, un 50 por ciento.

Estas medidas tienen un tiempo limitado, es decir, que solo son por la contingencia del Covid-19.



Los vehículos que circulen cuando no deban hacerlo, se harán acreedores al retiro del vehículo de la circulación y será remitido al corralón; además de que serán multados.