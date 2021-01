Para MORENA la vacuna es un instrumento mas para ganar votos; ACM

Ciudad de México.- El líder nacional del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdova Moran, indicó que el mundo entero confía en la vacuna contra Covid-19 para salir de la pesadilla de la pandemia y reactivar sus maltrechas economías; sin embargo, la vacuna es una mercancía, lo que se ha traducido en acaparamiento de los países más desarrollados. Y es que tras confirmarse el retraso en la entrega de las vacunas de la farmacéutica Pfizer a México, Córdova Morán advirtió que esta situación retrasará la reactivación económica y alerta de un uso político por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez que las limitadas dosis comiencen a aplicarse a funcionarios afines a Morena o a colocarla como instrumento para conseguir votos, entre otras irregularidades.

Al hacer un análisis exhaustivo sobre el proceso mundial de la creación y distribución de la vacuna contra la Covid-19, Córdova Morán sostuvo que la producción privada la convierte en una mercancía propiedad del fabricante, que puede hacer con ella lo que a su interés convenga, sin tener que pedir permiso a nadie, como indican las alertas realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo que ha calificado como un ’fracaso moral’ el acaparamiento de vacunas por parte de los países más desarrollados, para inmunizar a su población sin importarles lo que ocurra con las más pobres y débiles, México entre ellos.

Contrario a las vacunas de producción estatal, como ocurre en China y Rusia, la producción de vacunas se concentra en manos privadas, lo que es una lección viva para todos los pueblos, sólo la construcción de ’una sociedad socialista, que ponga la vida y la salud de los seres humanos por encima de cualquier interés personal, por encima del individualismo y el egoísmo de particulares, puede salvarnos a todos de una catástrofe igual o mayor que la actual’ sostuvo el líder social, tras destacar que el proceso de distribución no obedece a criterios de humanismo o de solidaridad social, sino al interés de la máxima ganancia.



Por otra lado, en lo que respecta a México, el líder social desmintió la versión del presidente López Obrador, quien atribuyó el retraso en la vacunación en nuestro país, al llamado de Naciones Unidas (ONU) para que la vacuna se distribuya de modo más equitativo entre todos los países, afirmación que se contradice con lo expuesto por el propio director general de la OMS, Tedros Adhanom, quien ha denunciado el escandaloso acaparamiento derivado del egoísmo de los países ricos que son compradores y de la avaricia de las farmacéuticas privadas. Indicó que esta avaricia está haciendo a un lado al máximo organismo mundial en este tema, para favorecer a los países ricos e, incluso, contrastó, la propia Pfizer, ha atribuido su retraso a una ampliación de sus instalaciones para elevar su capacidad productiva. ’Nada dice sobre el llamado de la ONU. Es evidente que López Obrador se equivoca u oculta intencionalmente la verdad’ dijo.

Ante esta situación, Córdova Morán denunció que, frente a la pandemia fuera de control, que provoca que los contagios y las muertes estén alcanzando niveles que no habían ocurrido desde el inicio de la peste en febrero de 2020, funcionarios federales como el sub secretario, Hugo López Gatell desestimen el retraso con frases vacías como ’No perderemos la vacuna (de Pfizer), simplemente se retrasa’. Condenó la actitud, pues ’sorprende la frialdad con que el presidente y el subsecretario de salud hablan del retraso de Pfizer. Seguro que no actuarían de la misma manera si lo que estuviera en riesgo fuera su propia vida o la de su familia’.

Destacó que esta conducta de ’desparpajo y de mentiras del Gobierno de la 4ª T’ no es nueva, sino que viene desde el inicio mismo de la pandemia, tanto del mandatario como del sub secretario Hugo López-Gatell. Sin embargo, lo preocupante, dijo, es que el presidente y su partido planean el uso electoral de la vacuna, ’es por eso que no les preocupa, sino que les beneficia, el retraso de Pfizer’. Citando a fuentes periodísticas indicó que esto se prevé así con la inclusión de los servidores de la nación -operadores de la estructura electoral del lopezobradorismo- entre las prioridades de la vacunación, cuyo despliegue estará en las brigadas a donde lleguen las limitadas dosis a nivel nacional.

Llamó al pueblo mexicano a observar cómo lo que en otras partes es esperanza de que la pesadilla de la pandemia termine pronto, en México es sólo un instrumento electoral, y sostuvo que el gobierno de Morena está condenando al país al retraso en la reactivación económica y sus consecuencias -cierre de empresas, más despidos, sin apoyos oficiales-, además de ’una manipulación más descarada de las necesidades populares incluido su deseo de vacunarse contra la peste. Y todo para llevarlos a votar por el gobierno actual, por el culpable de ésta y todas sus desgracias recientes, en las elecciones que se avecinan’, en lo que calificó como una conducta ’odiosa y reprobable’ que debe ser rechazada y denunciada por todos los medios al alcance.