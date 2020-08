Para propiciar la reactivación que genere una nueva esperanza y así salvaguardar las fuentes de empleo urge un programa de salvamento

+Pide COPARMEX un salvamento económico



+FOVISSSTE beneficiará a personal de salud



+ FONACOT entrega 1 millón de créditos al año



CIUDAD DE MEXICO .- Para propiciar ’la reactivación económica que genere una nueva esperanza y así, salvaguardar las fuentes de empleo de las familias capitalinas’, el nuevo presidente de la COPARMEX Ciudad de México, Armando Zúñiga Salinas convocó a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y su equipo a crear, en unidad, ’un programa de salvamento urgente de la economía de la capital’.



’La COPARMEX en la capital le ofrece trabajar junto a usted, con los recursos, protocolos y experiencia técnica de nuestras empresas’, planteó a la Jefa de Gobierno, a partir de un ’diálogo constructivo y sincero (…) que coloque en el centro a los trabajadores de las empresas formales pequeñas y medianas, y podamos así recuperar la mayoría de los empleos posibles’.



Luego de reconocer la colaboración y altura política para intentar resolver esta crisis, que el Centro Empresarial ha encontrado en el gobierno de la CDMX, Zúñiga Salinas recordó que la capital del país no es una isla, por lo que ’hoy más que nunca, la nación exige del encuentro, diálogo y colaboración entre gobierno y empresarios, empezando por el Presidente de la República y siguiendo por el Congreso de la Unión, para resolver con realismo y esperanza la terrible realidad que hoy nos aqueja’.



La Jefa de Gobierno respondió que está ’convencida de que con este trabajo conjunto que aún nos queda por hacer en medio de la pandemia, podemos seguir colaborando para que, con las medidas sanitarias adecuadas, podamos seguir reactivando la economía de nuestra ciudad’.



Claudia Sheinbaum agradeció el esfuerzo realizado por las empresas de la ciudad porque gracias a ellas se ha logrado contener la caída del empleo, además de su colaboración para construir el programa de reactivación económica, e invitó a Zúñiga Salinas, a la COPARMEX Nacional y a todas las cámaras empresariales a continuar su colaboración para lograr la creación de nuevos empleos.



Y agregó que ’de nuestra parte, aún con los disensos o diferencias que siempre podemos tener, estamos en una perspectiva de diálogo, comunicación y coordinación que es fundamental entre los trabajadores, el sector empresarial y las distintas organizaciones de la sociedad civil de la ciudad. Estoy convencida de que unidos podremos salir adelante’.



En el mismo orden de ideas, el presidente de COPARMEX Nacional, Gustavo de Hoyos Walther sostuvo que, frente a la incertidumbre como signo de los tiempos actuales, ’la mejor forma de superarla es construir una visión de largo plazo, medidas en la sociedad y en el gobierno que nos permitan atenuar los aspectos que no podemos controlar y que nos den visión de hacia dónde tiene que avanzar la ciudad, el empresariado y el país en su conjunto’.



Por esto celebró la definición del actual gobierno federal de apostarle al Tratado de Libre Comercio México - Estados Unidos – Canadá (T-MEC), además de la construcción de manera conjunta con el sector empresarial y el de los trabajadores de la propuesta para una reforma pensionaria de gran calado.



Dijo que se debe celebrar la capacidad coincidir como un incentivo para encontrar nuevos caminos en los cuales encontrar coincidencias. ’Hay evidencia palpable, inequívoca de que aún en la diversidad y entendiendo que la sociedad mexicana no es monolítica, debemos apostar a nuevos puntos de coincidencia. Y por eso es que, en el sector privado su conjunto, su Consejo Coordinador Empresarial y desde luego Coparmex, hemos venido planteando al gobierno federal la importancia de que logremos transitar hacia un acuerdo nacional para la reactivación’, agregó De Hoyos Walther.



Porque, ’lo que sí va a marcar la diferencia es la capacidad para encontrar consensos y enfrentar en unidad y con pertinencia, sobre todo con visión a largo plazo, este acuerdo nacional que nos mantenga unidos en lo esencial’.



Finalmente, Zúñiga expresó que su deseo es ’que el ejemplo que hasta el momento han dado las empresas y los emprendedores, haciendo mucho más de lo que les demanda el deber, siga retumbando en la Ciudad de México para continuar aportando en la construcción y la prosperidad de la Nación’….



HASTA EL MOMENTO, PROGRAMA ’TU CASA TE ESPERA’ DE FOVISSSTE BENEFICIARÁ A 2, 524 TRABAJADORES DE SALUD



Para reconocer el trabajo que realiza el personal de salud durante la emergencia sanitaria del COVID-19, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) creó el programa ’Tu Casa te Espera’, el cual hasta el momento ya ha recibido alrededor de ocho mil 181 solicitudes, de éstas, dos mil 524 ya están registradas para obtener un crédito, informó el Vocal Ejecutivo, Agustín Rodríguez López.



Detalló que la instrucción del Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, es facilitar y simplificar los trámites para que la derechohabiencia y sus familias puedan acceder a una vivienda digna, principalmente a las y los trabajadores del sector salud que están en la primera línea de batalla contra el coronavirus.



De los dos mil 524 créditos ya registrados, el 91 por ciento (dos mil 309) ya están apuntados para la adquisición de una vivienda nueva; 215 se inscribieron para autoconstrucción, puntualizó.



En conferencia de prensa, Rodríguez López agregó que cada crédito de vivienda que se entregue en este programa, es para reconocer el esfuerzo, compromiso y labor de las y los trabajadores al servicio del Estado del sector salud.



Para realizar la solicitud, dijo, se debe ingresar a la página www.gob.mx/issste, en la opción de Solicita tu crédito; la fecha límite para registrarse es hasta el 13 de agosto del 2020, aclarando que ésta es una primera etapa para obtener dicho beneficio y todos los que se inscriban tendrán acceso a su vivienda.



Añadió que todos los trámites de FOVISSSTE son gratuitos, se realizan de manera transparente y ante cualquier anomalía, denunciarla a las autoridades correspondientes.



De igual manera, Rodríguez López enfatizó que el programa ’Construyes tu Casa’ ha formalizado 25 mil 517 créditos, lo cual corresponde a un 55 por ciento de lo estimado para la meta del 2020; éstos han dejado una derrama económica de 18 mil 785 millones de pesos y generado más de 313 mil empleos directos e indirectos.



Recalcó que el número de créditos otorgados en 2020 va arriba un 3.1 por ciento, mientras que, en montos otorgados, 6.1 por ciento, comparados con cifras del 2019. ’Vamos mejor que el año pasado, entonces, son buenas noticias: que los trabajadores del Estado están aprovechando estas nuevas facilidades que tenemos en el FOVISSSTE’.



’Construyes tu Casa’ es un sistema de autoconstrucción asistida, el cual ayuda al trabajador a tener un proceso constructivo eficiente y que se adapta a las condiciones de geografía, clima y la naturaleza cultural de la zona….



FONACOT ENTREGA UN MILLON DE CREDITOS EN UN AÑO



A un año de haber reducido sus tasas de interés en 20 por ciento, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), ha entregado más de un millón de créditos beneficiando a más de 894 mil trabajadores y trabajadoras y sus familias de nuestro país.



Al presentar avances y resultados del organismo durante la conferencia vespertina Crédito a la palabra, el director general del Fonacot, Alberto Ortiz Bolaños, detalló que el monto destinado para estos créditos fue de más de 18 mil millones de pesos.



’Hace un año disminuimos nuestras tasas de interés en 20 por ciento, apoyando la economía e impulsando el bienestar de miles de trabajadores y sus familias’, afirmó el funcionario.



Al respecto de este millón de créditos, Ortiz Bolaños señaló que el 61% fue para hombres y 39% para mujeres, en su mayoría trabajadores de la industria de la transformación.



’La reducción de nuestras tasas de interés fue posible gracias a los ahorros que logramos en gastos de operación del instituto. Nos propusimos demostrar que los beneficios de un gasto eficiente, se pueden traducir en mejores condiciones de crédito para nuestros usuarios’, destacó.



En ese sentido, dijo que otro ejemplo de ello es el Crédito Apoyo Diez Mil que de junio pasado a la fecha, ha beneficiado a más de 90 mil trabajadores y trabajadoras con financiamientos que suman más de 900 millones de pesos.



Recordó que este crédito es por un monto de 10 mil pesos a pagar en 33 cuotas mensuales de 360 pesos y cuenta con tres meses de periodo de gracia. Con estas características, aseveró, es la mejor opción del mercado de acuerdo con el simulador de crédito de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).



Aunado a lo anterior, enfatizó el soporte financiero que ha dado el instituto a sus acreditados a través del Plan de Alivio, el cual permite diferir pagos de abril a julio al final del plazo del crédito. Gracias a este programa hasta ahora se han beneficiado 514 mil 547 personas con un monto diferido de alrededor de 747 millones de pesos.



Finalmente, Alberto Ortiz informó que entre junio y lo que va de agosto, el Fonacot ha entregado en total 198 mil 753 créditos por más de 3 mil 217 millones de pesos.



Para concluir su presentación, el titular del instituto recordó a quienes estén interesados en tramitar un crédito Fonacot, que deben acudir a sucursales solo con previa cita, la cual podrán agendar a través de la página https://citas.fonacot.gob.mx/. Para cualquier información pidió acceder al portal www.fonacot.gob.mx o comunicarse al 800 Fonacot (800 366 2268)….



