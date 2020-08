Para que Messi continúe en el Barza, Bartomeu dispuesto a dimitir

+Ninguna de las dos partes se ha manifestado al respecto, desde que se filtró el martes la carta que envió La Pulga a la directiva catalana



+En Argentina, aficionados del Newell’s Old Boys avivaron su anhelo de que Lionel retorne a sus filas



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- El presidente del club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, está dispuesto a dimitir de su cargo para facilitar la continuidad del delantero argentino Lionel Messi en el conjunto azulgrana, dando un paso a un lado, pero sin adelantar las elecciones, según versiones periodísticas.



Bartomeu no quiere ser el culpable del adiós de Messi y ha admitido estar dispuesto a abandonar la presidencia del equipo para que el ariete defienda los colores azulgrana. No obstante hay una condición, Leo deberá afirmar públicamente que el presidente del club es el principal inconveniente de su continuidad en el equipo.



De acuerdo con el canal catalán Tv3, la directiva del Barcelona considera que el jugador debería comunicar por qué quiere dejar el club, después de no haberse manifestado desde que envió un burofax, solicitando ejecutar la cláusula de rescisión su contrato –700 millones de euros, unos 18 mil millones de pesos– para quedar libre antes de que comience la próxima temporada.



La decisión de Messi parece irreversible. Más allá de que Bartomeu decida dejar su cargo. Ninguna de las dos partes se ha manifestado al respecto públicamente desde que se filtró el martes en los medios la carta que envió el delantero rosarino a la directiva catalana.



Ronald Koeman, quien tomó las riendas del combinado catalán en sustitución del timonel Quique Setién, aún mantiene las ilusiones de persuadir a Messi para seguir ligado al plantel. La cadena RAC1 aseguró que el entrenador considera al delantero en su esquema y tiene una última carta para intentar convencerlo.



Messi, de 33 años, lleva jugando en el primer equipo del Barça desde la temporada 2004-2005 y un total de 20 años en la institución desde que llegó a la Masia –fuerzas básicas–.



El Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, es el club con más posibilidades de fichar al argentino, aunque Inter de Milán, PSG y Manchester United también tienen sus opciones.



Ante las especulaciones del futuro de Messi, Karl-Heinz Rummenigge, presidente de la junta directiva del Bayern Múnich, campeón de la Champions, consideró que fichar al argentino sería demasiado caro para el club bávaro.



’No podemos permitirnos pagar a un jugador de esta magnitud. No es parte de nuestra política y filosofía’, aclaró.



En Argentina, aficionados del Newell’s Old Boys avivaron su anhelo de que Lionel retorne a sus filas. Un centenar de hinchas marcharon por la calles de Rosario bajo el lema:



’Messi, tu sueño, nuestra ilusión.»



Y fue realista el delantero Ignacio Scocco en su reflexión:



’Es inevitable que Newell’s mantenga el sueño de que Messi juegue con nosotros, y tal vez pueda suceder. Pero hay que ser realista: es complicado.’