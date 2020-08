Retomado de El Universal



Ciudad de México, a 27 de agosto.- De acuerdo con las legisladoras Alejandra Reynosa y Martha Márquez , lo que se tiene que hacer es reunir los elementos suficientes y si se considera que existen para hacerlo, denunciar ante las autoridades competentes



Para que se cumpla la justicia no hacen falta consultas populares: Senadoras panistas

Para que se cumpla la justicia, no hacen falta consultas populares, consideraron senadoras del Partido Acción Nacional (PAN).



La legisladora Alejandra Reynosa Sánchez consideró que en lugar de estar promoviendo consultas para enjuiciar a expresidentes, entre ellos el antes panista Felipe Calderón Hinojosa, lo que se tiene que hacer es reunir los elementos suficientes y si se considera que existen para hacerlo, denunciar ante las autoridades competentes.



"Para que se cumpla la justicia y para que haya justicia en México no se requieren consultas populares, se requiere la aplicación de la ley. Si consideran que tienen los elementos, pues no se tiene que consultar nada, simplemente que se investigue, porque es diferente teniendo la investigación y comprobando la culpabilidad de cualquier delito, entonces sigue otro procedimiento. Pero la justicia, el acceso a la justicia, ese no se consulta, es inconstitucional", dijo en conferencia de prensa.



La senadora Martha Márquez Alvarado dijo que lo fundamental es el combate a la corrupción y que se debe llevar a juicio a quien cometa algún delito; sin embargo, en el caso del bloque que conformaron Morena y el Partido del Trabajo, consideró que sólo es un tema mediático.



"Está bien si ellos quieren presentar denuncias contra cualquier funcionario o exfuncionario está perfecto, pero no hay mejor manera de combatir la corrupción que evitando que las cosas sucedan, y hoy estamos permitiendo como legisladores, quienes no hacen nada, quienes solapan a este gobierno federal están permitiendo que haya corrupción y que haya muertes", dijo.