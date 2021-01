Para reivindicarse, Morena debe quitar la candidatura al libidinoso Félix

A pesar de que en un principio su partido Morena, quiso ignorar y argumentar que se trataba de una guerra sucia debido al proceso electoral, el "libidinoso" Félix Salgado Macedonio sigue acumulando denuncias por violación, hasta el momento lleva tres, más las que se acumulen, producto de su vida de excesos y depravaciones durante los diversos cargos públicos que ha ocupado.

Hasta el momento son tres las denuncias presentadas en contra de Salgado Macedonio, una de ellas fue presentada directamente ante el partido, orillando a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena a iniciar el pasado 22 de enero un procedimiento para sancionar la conducta del candidato a gobernador; actos que el senador con licencia tiene como fecha límite para responder hasta el día de mañana, viernes 29 de enero, caso contrario será declarado confeso.

Sobre ese tema tan vergonzoso y aberrante, Morena abrió el 8 de enero un procedimiento contra el lujurioso toro, luego de recibir una denuncia interpuesta por un grupo de diputadas, regidoras, militantes y simpatizantes que mostraron su inconformidad a la designación de Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero por la violencia cometida contra las mujeres, y por su mala fama que señalan afecta la imagen del partido.

En su demanda las inconformes, llaman a la dirigencia nacional de Morena a reconsiderar esa designación, y aplicar los lineamientos disciplinarios establecidos en los estatutos de ese partido.

En ese contexto, Morena con el acuerdo aprobado el 22 de enero busca demostrar la violencia de Salgado Macedonio ejercida contra las mujeres, mismo que al sentirse intocable vive en un mundo de placer irracional.

Por lo que de estar a favor del pueblo como dice presumir, Morena debe quitarle la candidatura a quien en todo momento ha representado un peligro para todas las mujeres por su deshonestidad, violencia, lujuria e insinuaciones inapropiadas.

Y es que aunque el dirigente nacional de Morena, y el que encabeza los destinos del país se empeñen en defender lo indefendible, el candidato a gobernador debe caer, y ser sustituido por un hombre o una mujer que goce de una probada calidad moral.

Pues no se puede esperar que una vez analizado el asunto por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, Morena le otorgue el respaldo a Salgado Macedonio, mismo que estamos seguros que con ese comportamiento vandálico se presumirá inocente, desestimando las denuncias de sus víctimas.

Tal y como ya lo hizo en su momento la Fiscalía General del Estado, supuestamente por haber prescrito la acción penal en una de ellas, al indicar que la denuncia se presentó en noviembre del 2020 y los hechos ocurrieron en el año 1988, es decir 22 años atrás.

Sin embargo con todo, y que han transcurrido 22 años de vivir con las huellas psicológicas, producto de la violación, no es posible que una vez más la víctima se quede esperando el castigo correspondiente contra su agresor.

Si bien tomó la valentía de denunciar la agresión sexual, la obligación de la fiscalía era encontrar los elementos necesarios para ejercer acción penal, y no buscar las fisuras de la ley para favorecer al victimario, desechando el caso.

Aquí lo más grave es que la autoridad nunca tomó en cuenta los motivos que la agraviada tuvo para tardar tantos años en denunciar un acto tan aberrante como es la violación, tal vez lo hizo porque en su momento nadie al igual que ahora le iba a creer.

Como sucede con esa gente, y con la propia autoridad que defiende con uñas y dientes al libidinoso toro, los cuales deben ponerse en el lugar de la afectada, al igual que en los otros dos casos, y exigir que estos hechos lamentables y vergonzosos no queden impunes.

En cuanto a los excesos y depravaciones que marcan la larga vida delictiva de Salgado Macedonio, existen señalamientos de mujeres que han tenido acercamiento directo con el hoy candidato a gobernador por Morena en Guerrero, indicando que desde siempre, el "toro sin cerca" ha sido un libidinoso, acosador y depravado, mostrando su gusto por mujeres menores de edad que irradien belleza o un buen cuerpo.

Señalando también que el encargado de acercar a las jovencitas a Félix es su siempre fiel (asistente-chofer), al que algunas de las víctimas de violación han mencionado en sus relatos ante las autoridades.

Esperemos que en está ocasión, las Mujeres agredidas física y sexualmente por Salgado Macedonio reciban justicia y Morena se reivindique con sus seguidores y militantes, dando muestras de que ahí no existe la impunidad y el influyentismo.

Mientras que por su parte la Fiscalía General del Estado debe hacer su trabajo, y presentar resultados lo más pronto posible, y no se pase todo el proceso electoral revisando las denuncias presentadas por las agraviadas, y no siga protegiendo a un personaje con tan negros antecedentes.

En Guerrero y en México nadie debe estar por encima de la ley, por lo que la justicia tiene que aplicarse castigando al responsable.