Para tener la vacuna anticovid de Pfzer Estados Unidos ayudó para que tomaran en cuenta a México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó en su conferencia de prensa, que Estados Unidos ayudó a México a obtener la vacuna contra covid-19 de Pfizer, luego que ayer la Secretaría de Salud (Ssa) firmó el convenio con la farmacéutica para adquirir 34.4 millones de dosis y con la expectativa de recibir 250 mil en diciembre.



El Presidente recordó, "se nos consideró porque en mi viaje a Washington hice ese planteamiento al presidente Trump y al vicepresidente y ellos ayudaron, facilitaron para que México fuese tomado en cuenta y contara con la vacuna, por eso el acuerdo de ayer con Pfizer es importante", detalló.



El Mandatario aseguró, aseguró que su deseo es que la vacuna se tenga antes de que finalice el año, "ya se firmó el convenio para tener la vacuna lo más pronto posible".



Rememoró que se tiene previsto que el 10 de diciembre la FDA apruebe la vacuna de Pfizer, "y espero que días después se apruebe y empecemos la distribución". Sin embargo, pidió esperar a que el martes la Secretaría de Salud informe sobre el esquema de vacunación que se aplicará.



"Sí el Ejército y la Marina, estamos ya definiendo la operación; el martes les van a informar, tanto el secretario de Salud como Hugo López y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ya el martes próximo de cómo está organizado lo de la distribución, quiénes van a ser primero", mencionó.



El Ejecutivo federal, agregó que la vacuna será universal y gratuita, "desde luego procuramos que todos puedan ser vacunados, va a ser universal, gratuita, tenemos disponible presupuesto, contamos con 20 mil millones de pesos, lo que se requiera, tenemos los recursos".



"Nada más que se apruebe, que se cumplan con las medidas de sanidad y a vacunar", mencionó.



TRAS SALIDA DE ALFONSO ROMO DE PRESIDENCIA DESAPERECE OFICINA



El jefe del Ejecutivo, hizo saber Alfonso Romo continuará siendo parte de su movimiento de transformación y anunció que tras la salida del empresario ya no existirá la Oficina de la Presidencia, "va a seguir ayudándonos como enlace, somos amigos, ayer nos vimos, comimos juntos y me va a seguir acompañando en algunas giras, pero ya no quiere estar en el gobierno".



"Ya no vamos a tener esa oficina porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar, no cobraba, la mayor parte de su equipo trabajaba de manera voluntaria, pero ya no hace falta esa oficina", agregó.





SE RECUPERARAN 175 MIL VIVIENDAS ABANDONADAS



El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer, informó en la conferencia mañanera, que se tiene un plan para recuperar 175 mil viviendas de las 650 mil que fueron abandonadas en los últimos años por falta de servicios y mala ubicación.



Explicó que se está planeando un proyecto integral para rescatar colonias enteras, llevar servicios públicos e incluso instalar escuelas si es necesario y factible, pues se generaron concentraciones urbanas mal planeadas por la liberación masiva de créditos.



’Hoy en día venimos colaborando con Infonavit sobre vivienda abandonada y la meta es la recuperación de 175 mil viviendas abandonadas a lo largo del país. Se centra en la recuperación de viviendas no como elemento individual porque la volvemos a pintar y se va a volver a abandonar. Lo que buscamos es poder terminar el sexenio yéndonos a la mayor concentración de viviendas abandonadas, recuperación de las calles, los servicios, si se requiere una escuela que se implemente’, dijo.



De acuerdo con las autoridades, las 650 mil viviendas abandonadas en todo el país tienen la dimensión de toda la zona metropolitana de Puebla.



Al respecto, el Presidente afirmó que este fenómeno es resultado de la corrupción que imperó en el país durante los sexenios anteriores.



’Cómo les daban permisos para construir en zonas de riesgo, apartadas, distantes de los centros de trabajo, malas construcciones, le cobraban al trabajador muchísimo por los departamentos mal hechos, 30, 40 metros cuadrados donde no había transporte, incomunicados completamente, destruyendo cerros, construyendo en barrancas y fluyendo el dinero para estas empresas y el resultado ahí está ese es el saldo el fruto prohibido de esa política’, remarcó.



Por tanto, ya se ordenó a al gabinete a realizar un diagnóstico completo sobre la situación de abandono de casas en el país y las invasiones que han realizado organizaciones sociales a viviendas.



’Ustedes dicen del Estado de México, claro, ahí hay miles de departamentos porque hicieron al por mayor, en Ixtapaluca, Tecamac, la zona conurbada con esas características y en todos lados, ojalá puedan hacer un buen diagnóstico presentarlo y decirlo con claridad’, abundó.