Paráfrasis a tiempo; ¿PRI o MORENA?

www.guerrerohabla.com



El proceso electoral en Guerrero como en la mayoría de los estados del país, inició confinado íntimamente en un áspero contexto atípico y envuelto en el dolor, tristeza e incertidumbre por causa del fantoche pandemia del coronovirus y, porque desconocemos cuándo, o si algún día este fenómeno creado por mentes criminales nos dejará volverá a la normalidad y al despertar de la pesadilla sanitaria y económica, además no sabemos cómo será la nueva modalidad de las campañas políticas.



Decíamos que el proceso electoral en Guerrero ya inició y los actores políticos que sueñan o aspirante obtener un cargo de elección popular están más puestos que un calcetín, prácticamente todos ya en campaña aún que no son los tiempos de campaña que marca el Instituto Nacional Electoral (INE).



Seguramente la contienda electoral será muy reñida entre partidos políticos y candidatos que suspiran relevar en el cargo el gobernador en turno; los 46 legisladores y los 81 alcaldes de los municipios que conforman la basta geografía política del estado de Guerrero.



En los partidos políticos ya se están dando los últimos toques y ajustes a sus alianzas. A nivel estatal sólo son 2 institutos políticos los que tienen la posibilidad de tomar la estafeta de Héctor Astudillo Flores. Por un lado del cuadrángulo se encuentra el PRI, partido del gobernador. Los aspirantes factibles son Mario Moreno Arcos, Manuel Añorve Baños y párale de contar.



El PRI no cuenta con una aspirante mujer real por aquello de equidad de género. En caso de que sea mujer, al PRI lo llevará a un fracaso seguro ante de iniciar las campañas políticas. Mario Moreno Arcos sería el candidato más fuerte para retener el poder para el PRI. Será muy difícil pero no imposible que el PRI gane contado con el apoyo de los partidos del PAN y PRD. Sin embargo, en política nada está escrito hasta que el ganador recibe su primera quincena.



El otro partido que, al día de hoy, según las encuestas reales y marca patito digan todo lo contrario, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y los comodinos del PVEM, llevan hoy la ventaja en Guerrero.



El Morena tiene como candidatos reales a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Félix Salgado Macedonio; entre ellos, el más viable para ganar la jornada electoral del próximo 6 de junio del 2021, es Pablo Amílcar; a Félix lo delata ante la mayoría de los guerrerenses su oscuro pasado.



Pero si en esta contienda electoral los partidos políticos deciden en la cúpula que a Guerrero le toca mujer, la ex diputada federal Beatriz Mujica Morga será la candidata y el triunfo se lo llevaría de calle, pues como exprese párrafos arriba, el PRI no cuenta con una posible candidata mujer con agallas y experiencia como la calentana.



De última hora el partido Movimiento Ciudadano (MC) ya levantó la mano y dijo que también se apunta la candidatura con Armando Ríos Piter, personaje que hace seis años renunció a ser gobernador de Guerrero.



Y digo que renunció por que el triunfo antes de la elección lo tenía ya en la bolsa, pero por orden de Enrique Peña Nieto, se hizo a un lado para beneficiar a Héctor Astudillo Flores. Ahora el panorama es diferente y su incursión rumbo a la candidatura a gobernador sólo será de trámite.



Luego entonces, una contienda más pareja entre individuos del PRI y Morena, sería entre Mario Moreno Arcos y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros; entre mujeres, como dije, Beatriz Mujica Morga por su condición humana, experiencia y carisma, el triunfo lo tiene más que seguro. Ahora esperemos lo digan los dueños de las franquicias políticas y a quién designan para bien o para mal…[email protected]