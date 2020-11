Paralelismos entre AMLO y Biden

Ganaría el voto de venganza

Como ha ocurrido en la historia de México, el cambio de presidente en Estados Unidos es una luz de esperanza ante los constantes desentendidos entre ambas naciones. No es fácil vivir barda de por medio, con el más poderoso del planeta. O somos socios y hasta cómplices, o somos enemigos.



Por ello, llama la atención la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de espera a que la decisión electoral en la Unión Americana, que se debe dar hasta el 6 de enero de 2021, en que el ganador sea declarado electo.



Aunque el 14 de diciembre próximo, el colegio electoral a través de sus consejeros se reunirán en los estados y votarán por el presidente y vicepresidente. El 20 de enero tomará posesión. Si no abandonara la Casa Blanca Donald Trump, el Servicio Secreto lo sacaría, de ser necesario, con violencia.



Este es el trámite. Sin embargo, cuál será la fecha que aceptará López Obrador para felicitar a Biden, con quien dice el gobierno de la 4T, tiene una excelente relación. Seguramente será el 14 de diciembre, de acuerdo a su postura oficial. Podría ser una señal que el equipo de Biden consideraría ’negativa’. Si, todavía hay una posibilidad de que Trump gane y si triunfa, México se ganó la lotería.



Los temas de agenda que tiene México, versan en comercio, migración, ecología, agua, narcotráfico y seguridad nacional.



Ya no se podrá exigir que no vuelvan a ocurrir casos como ’rápido y furioso’, con el cual el gobierno demócrata de William Clinton, dio armas a grupos criminales mexicanos para luchar contra las fuerzas policiacas y armadas del país en la guerra contra el narcotráfico que encabezaba, en aquel entonces, Felipe Calderón.



Otro paralelismo, Biden triunfó gracias al voto de venganza. En EU la mitad de la población votó contra un Trump arrogante, agresivo, intolerante, con un discurso contra las minorías raciales y la ecología. En México también fue la mitad del electorado que voto en contra de los mismos pecados de gobiernos del PRI y del PAN.



PODEROSOS CABALLEROS



AHMSA: Tras conocer que el tribunal de apelación de la justicia española había desestimado el recurso de súplica ante la solicitud de extradición presentada por el gobierno de México, Alonso Ancira Elizondo se presentó voluntariamente ante la policía de ese país, a fin de ser reingresado a prisión. Como sostiene Ancira y sus abogados en México y España, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita del que se le acusa carece de sustento legal, dado que afirman, los movimientos financieros aludidos en la acusación tienen un origen lícito, identificado y justificado, al ser operados y registrados a través de los canales regulares de AHMSA, conforme con un contrato de servicios. El pleito sigue.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



UNIVERSIDAD ANÁHUAC: Gustavo Pérez Berlanga, director de RSS de Grupo Toks, ante estudiantes de la Universidad Anáhuac de los ODS de la ONU. Uno de los factores clave es el apoyo a proyectos sociales con alcance filantrópico y la responsabilidad social de una empresa que debe apuntar a alcanzar el desarrollo sostenible, impactando positivamente las dimensiones sociales, económicas y ambientales.







