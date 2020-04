Paraliza al mundo la pandemia de Covid-19.

—En México AMLO la minimiza y no aplica las medidas preventivas necesarias. —Visita el presidente la Costa Chica donde reparte muchos besos y abrazos.



Cada determinado tiempo, al parecer cerca de una década, se ha venido presentando en el mundo un problema de salud que alcanza la magnitud de una pandemia, que causan un enorme campo de contagio que deja cientos o hasta miles de muertos.

Las más recientes, anteriormente, fueron la de la influenza y la del H1N1, ocurrida la últimas hace cerca de una década, que dejó en el planeta una honda huella, aunque hay que reconocer que en nuestro país, que también la padeció severamente, los muertos no sumaron una cantidad que la catalogara como una tragedia.

Ahora tenemos encima al coronavirus, surgido en China, identificado como Covid-19 aunque las autoridades de ese país afirman que el virus fue llevado por tropas de Estados Unidos que se encontraban en la región donde brotó estén problema, aunque también se habla de ciertos animales en un mercado de aquella localidad, especialmente murciélagos.

La cuestión es que el padecimiento mostró una gran capacidad de contagio y fácilmente brincó a otras naciones, especialmente las de Europa, donde se extendido y profundizó ampliamente.

En la actualidad la información que se maneja es que existen 177 mil casos confirmados y estaban reportadas 7 mil 40 muertes, aunque con esta enfermedad las cifras se mueven con mucha rapidez y esto hace que los datos que se presentan dejan de tener vigencias en muy poco tiempo.

La información era la de la tarde de este lunes 16 de marzo. Si la lectura se produce un día después, es natural que cambien los datos y no porque ’yo tengo otros datos’, sino por la realidad misma.

En el Continente Americano, la nación más afectada es Estados Unidos, mientras que en México se mantiene por abajo de 100 la cantidad de persona infectadas.

La mayoría de las naciones han cerrado sus fronteras e incluso no reciben aviones de pasajeros ni cruceros turísticos, por lo que el panorama turístico mundial está muy cerca del colapso, cuando menos mientras dura la emergencia.

Menos en Acapulco, que estaba repleto de visitantes.

EN MÉXICO AMLO LA MINIMIZA Y NO APLICA LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NECESARIAS. —En el país, la actitud del presidente AMLO ha creado confusión, cuando menos, porque ha hecho comentarios de que el problema no es tan grave, que en realidad se trata, dijo, de que los conservadores (esos enemigos fantasma que ve por todas partes), quieren que pare sus actividades diarias, para tratar de frenar lo que él considera su ’exitoso trabajo’ en el país.

Ante la situación que se enfrenta esta semana que inicia, la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana), señaló que son insuficientes los análisis que hace la Secretaría de Hacienda para mitigar los posibles impactos del Covid-19 en la economía mexicana.

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther pidió que se tomen otras medidas para enfrentar el problema, como acelerar la devolución de impuestos pagados en exceso, para que loa industria y el comercio estén mejores condiciones para enfrentar el grave problema que se plantea en el país.

VISITA EL PRESIDENTE LA COSTA CHICA DONDE REPARTE MUCHOS BESOS Y ABRAZOS. —Hasta el momento se advierte que AMLO no está dimensionando bien el problema, porque todavía este domingo estuvo en la Costa Chica de Guerrero repartiendo abrazos y besos, situación por la que fue severamente criticado, en especial por lo que señalaron como un abuso contra una niña.

Este pasado fin de semana, sábado y domingo, el presidente AMLO, acompañado por el gobernador Héctor Astudillo, recorrió cuatro municipios de la Costa Chica del estado, donde hizo anuncios de que habría mejoría para todos ellos e incluso en alguna comunidad ofreció que les regalaría ’cachitos’ de la rifa del avión, aunque ya no habrá avión.

El recorrido que hizo el mandatario federal, junto con el estatal, fue más bien de conocimiento de la zona o de visita de cortesía a los habitantes de esos lugares, porque a diferencia de otros recorridos de funcionarios de alto nivel, no se hizo entrega de obras ni hubo anuncios de que en el año podrían darse importantes inversiones para atender las necesidades de esa parte del estado o de la entidad en general.

Con esto se confirma lo que se ha manejado con anterioridad, en el sentido de que el Peje, AMLO, es ingrato con los guerrerenses que siempre le han dado su apoyo y los votos que necesitan en las diferentes elecciones, porque a cambio no hay obras ni inversiones importantes en proyectos que signifiquen empleos y mejoramiento de la actividad económica del estado.

El gobernador Astudillo, como buen anfitrión acompañó a AMLO en todo su recorrido por esa región del estado y no tanto porque esperara que en algún momento el visitante diera a conocer buenas noticias en beneficio del estado, como obras y recursos financieros que ayuden a aliviar la delicada situación que se enfrenta en forma casi permanente, sino porque hay que ser amables y considerados con visitas de ese nivel, a fin de que si no hay anuncios de obras y mayores apoyos, cuando menos que no vayan a dar más recortes presupuestales, porque es lo que pone a la entidad en situaciones muy complicadas.

Es necesario, por ejemplo que se mantengan ayudas como la del fertilizante, pero que se maneje bien, porque de otra manera no sirve porque no cumple con los objetivos propuestos.

Sin embargo, habría que esperar que AMLO incluya a Guerrero en algunos de sus proyectos de desarrollo, porque es de los estados del sur que más apoyo y aliento necesitan para mitigar sus necesidades, su pobreza y la marginación, que son ancestrales en esta parte del país.



[email protected]