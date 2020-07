Paramédicos de Protección Civil Acolman apoyan a mujer a dar a luz a su bebé

Acolman, Méx., a 22 de julio del 2020.-Despues de que dos hospitales del Valla de Teotihuacán le negaran atención médica, paramédicos de protección civil de Acolman, ayudan a una mujer a dar a luz a su hijo a bordo de una de sus ambulancias.



Marco Antonio González López, coordinador municipal de protección civil de Acolman explicó que, el pasado 20 de julio a las 19:00 horas una mujer contactó vía telefónica al presidente municipal Rigoberto Cortez Melgoza, para solicitarle el apoyo de una ambulancia ya que una mujer que se encontraba a la altura del Banco Azteca, en la comunidad de Tepexpan estaba a punto de dar a luz.



Al llegar los paramédicos, trasladaron a esta mujer al hospital Materno Infantil de Tepexpan, pero la atención le fue negada bajo el argumento de que no había medico ginecobstetra, posteriormente fue trasladada al Hospital General de Otumba en donde tampoco fue atendida ya que este nosocomio no cuenta con las condiciones y material necesario.



La mujer fue trasladada al Hospital de las Américas en Ecatepec, pero sobre la autopista México-Tulancingo a la altura del kilometro 21, la mujer de nombre Rosa Itzel Rojas Román de 28 años de edad inició su labor de parto, y entre el coordinador municipal de protección civil, Marco Antonio González López y las paramédicos, Carmen Muñoz y Laris Itzel ayudaron a dar a luz a la mujer quien tuvo un varón en buen estado de salud.



Finalmente, la mujer y su bebé fueron trasladados al hospital de las Américas, donde fueron hospitalizados para su valoración médica y su estado de salud se reporta en muy buenas condiciones.



Itzel Rojas Román, madre del bebé dijo; ’Agradezco al presidente municipal Rigoberto Cortez Melgoza y a los paramédicos de protección civil de Acolman, por haberme brindado todo el apoyo, de no haber sido por ellos mi hijo hubiera nacido en la calle’.