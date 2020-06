«Parece dictadura el futbol mexicano»: Miguel España

+El torneo mexicano es atípico y da la vuelta al mundo por sus normas irreales, argumenta el exmundialista 1986



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Miguel España, 56 años de edad, uno de los pocos exjugadores emblemáticos del balompié nacional, no tuvo empacho en parafrasear a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, para criticar a los zares del balón –aunque sin mencionar a Emilio Azcárraga Jean, dueño del club América y la poderosa Televisa, cuya dinastía ejerce tiránico control sobre ese deporte hace 60 años al amparo del poder–.



En septiembre de 1990, durante un encuentro con intelectuales, organizado por Octavio Paz, también Nobel de Literatura, transmitido en exclusiva por esa televisora, el escritor peruano calificó como ’dictadura perfecta’ al PRI, frase que levantó purulenta ámpula en la jerarquía política nacional y aún supura.



’La Liga Mx parece una dictadura, hacen todo de acuerdo a quién esté en el poder’, lanzó España Garcés luego de que Enrique Bonilla, presidente del torneo, anunció ayer cambios al reglamento de cara al torneo Apertura 2020, entre los que destaca el retorno del repechaje para llegar a la liguilla que es, a ojos de los críticos de la Federación Mexicana de Futbol, que encabeza Yon de Luisa, obtuso ejemplo de anti fair play.



’El torneo mexicano es atípico y da la vuelta al mundo con reglas irreales’, sostuvo el ex seleccionado nacional, quien militó en Tigres y Santos. Hacen, argumentó, ’cambios de la noche a la mañana y las novedades de ahora sólo beneficiarán en lo económico a los planteles, lo entiendo por la crisis, pero dejan de lado lo deportivo.’



El agrio incordio de España obedece a los abruptos e insensatos movimientos que realizó la Liga Mx durante la pausa por la pandemia del Covid-19:



Comenzaron con la desaparición de los torneos de ascenso y no descenso, la transformación del Torneo de Plata –Segunda División– en un certamen de Expansión, el cambio de sede del Morelia, Michoacán a Mazatlán, Sinaloa –cuna del narcotráfico en México– y el reciente anuncio del regreso del repechajae, así como la venta del club Querétaro a un grupo empresarial en el que se encuentra el promotor Greg Taylor, ex socio del goleador Carlos Hermosillo.



’Es incongruente lo que hacen. Es cierto, la Liga es un negocio, pero se pasan –extralimitan–’, opinó. ’Para algunas cosas siguen un protocolo, como la elección de equipos que podían o no ascender. Y para otros temas sólo deciden porque sí, como la mudanza del Morelia’, censuró molesto.



’Se sacan reglas de la manga. No los entiendo, quieren una mejor taquilla, pero no les importa lo deportivo. Si hubiera más competitividad, con eso lograrían todo, sin embargo no se ve un plan para mejorar el futbol’, sostuvo.



Además, exhibió la mala fe de los dueños del balón. ’Todo lo hicieron en una etapa complicada en la que no se puede hacer cuestionamientos por el confinamiento en el que todos estamos.’



Destacó que ni siquiera el propio Bonilla pudo defender los cambios que la Asamblea de Dueños aprobó el miércoles en una reunión virtual. ’No tengo nada en su contra. Pero sus argumentos no eran convincentes y al ser cuestionado, sus respuestas eran huecas.’



Afición noble



Lamentó que pese a todas las modificaciones que se han realizado, ’la afición es muy noble y aunque muden al Morelia, todo lo perdonan, se aguantan y siguen apoyando por su pasión al futbol.’



Uno de los cambios al formato de la Liga que más polémica ha desatado es el regreso del repechaje para la liguilla. Permitirá a los equipos ubicados entre el lugar cinco y doce buscar su pase a los cuartos de final en un duelo decisivo.



’Es un paso hacia atrás’, deploró España, mundialista en México 1986 y subcampeón con el Tri en Copa América 1993, tras perder 1-2 ante Argentina.



’Es un punto en favor de lo económico –reconoció– pero se pierde competitividad. De por sí, en la Liga no siempre gana el que es líder del torneo. A ver si no vemos ahora campeón a un equipo que apenas y sumó 18 puntos.’



La participación del promotor Greg Taylor, quien en 20 años se ha convertido en poderoso zar del balón, en el grupo empresarial que compró al Querétaro tampoco le sorprende.



’Ya hacen lo que quieren’, subrayó al tiempo que soltó una discreta risa con desdén. ’Taylor no tiene la culpa, el problema es que aquí las reglas cambian’, insistió.



La Liga Mx también anunció que a partir de este torneo, los clubes ahora firmarán los contratos de los jugadores en pesos mexicanos y no en dólares como se ha realizado desde hace años, lo que implicará una reducción en los futuros pagos.



El ex seleccionado sugirió acuerdos entre las directivas y los jugadores, ’incluso algunos deberían alzar la voz, deben hacer valer sus derechos, pero lo veo complicado porque aquí hay poca unión entre los futbolistas.’



Aceptó que lo único bueno que ve son beneficios económicos para los clubes, que quieren estabilizarse, pero nada más.



’Ya veremos qué pasa con todas estas decisiones’, concluyó.



(Con información del diario La Jornada)