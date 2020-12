Parece que fue ayer,

Querido lector me despido de ustedes en este año tan raro, distinto a muchos, el último escrito del 2020, me hubiera gustado terminar con cosas buenas, no sé, hay trabajo, bajó la inseguridad, hay trabajo para todos, los reyes magos si van a llegar pero lo lamentable la muerte de un gran compositor a los que le debemos (me incluyo) ser amante del amor, su letras están grabadas en muchos corazones, buena música, letra, pasión, amor de todo.



Voy a Apagar la Luz e imaginar que la CFE no tuvo nada que ver, por cierto ni ellos sabían del problema, para rematar apagón de dos horas en muchas partes del país antes de terminar el año, no quiero hacer un balance porque no soy estadista y como buen crítico voy a despedazar a muchos, pero estamos en época de amor y pas, pas, pas y más pas, no terminan los asaltos, atentados y muertos por cualquier situación en todo el país.



Esta Tarde vi Llover y no estabas tú, ni tú, ni tú tampoco, demasiados decesos en éste año, se ha ido gran talento en la música, en las artes, en los deportes y lo que mas duele, amigos y conocidos, personas allegadas a cada uno de nosotros, todo tiene un principio y un final, algunos se adelantaron pero todos vamos por el mismo camino.



No es Nada Personal, vienen elecciones el próximo año y ya hay guerra sucia por todos lados, ya no distingo a los malos de los peores, dudo que llegue la unión al país, cada vez más dividido, enfermo de poder, seguimos sin apoyarnos, sin realizar algún cambio y si piensa que el PRIPANPRD y lo puse junto por su alianza van a cambiar la situación es como decir que va a llover oro el próximo año.



Por Debajo de la mesa se arreglan las cosas para muchos, en lo oscurito a pesar de que el Presidente diga que las cosas ya nos son así, se siguen moviendo muchas cosas y acuérdense de mi antes de las elecciones, van a hablar hasta los muertos, el caso de la ’Estafa Maestra’ se va a abrir por obra de magia y van a empezar a caer priistas, panistas y perredistas, se lo están guardando, buena estrategia.



Contigo Aprendí muchas cosas en este año, compartir una enfermedad, soledad, depresión, éxitos, triunfos sin poder tener a todos tus seres queridos para festejar, aprendí que la semana tiene más de siete días, así como Cuauhtémoc Blanco dice que de los 10 más buscados agarraron a 7 y les faltan 4, se inspiraba en el Maestro Armando manzanero, no porque no supiera matemáticas.



NO olvidaremos a una persona con tanto amor, tanto romanticismo, el Maestro Armando Manzanero ha dejado un legado difícil de igualar, componer e interpretar con tanto amor, cariño, ternura, una inspiración sacada del alma es imposible igualar, se merece más que un homenaje, merece que muchos artistas nuevos vean, oigan, sepan componer algo bello, no las porquerías que sacan.



Perdóname por la franqueza de escribir mi perspectiva durante este año que termina, Nos hizo falta tiempo para seguir escribiendo, mas cosas, mas cultura, política, etc., ya vendrán tiempos mejores, la unión de las familias, bodas, cumpleaños y demás, podremos decirle a la persona mas importante Como yo te amé nadie y sigo en pie.



Adoro lo que hago y agradezco el tiempo que se toman para leerme y enviarme sus comentarios, como siempre querido lector, usted tiene la última palabra, mis mejores deseos para el próximo año, sea feliz, espero logre sus metas y a la muerte hay que decirle Somos Novios, nos amamos y el día que quieras consumaremos nuestra unión por toda la eternidad.



(Hace algunos años le tome unas fotos al Maestro Manzanero, espero sean de su agrado)