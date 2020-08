Pareja gana Récord Guinness por ser el matrimonio más longevo del mundo: ¡es amor!

www.guerrerohabla.com

Ciudad de México. 27 agosto 2020.-El amor no siempre dura y cuando sí perdura sorprende por su historia. Algunos deciden unirse en matrimonio para demostrar su compromiso al mundo y quizá logren cumplir récords a nivel mundial. Tal es el caso de una pareja ecuatoriana que ingresó al récord Guinness como la pareja de casados más longeva de todo el mundo. Llevan 79 años en compromiso.



Se trata de Julio César Mora Tapia, quien tiene 110 años y Waldramina Maclovia Quinteros Reyes, de 104 años. La pareja vive en la ciudad de Quito. Se unieron en matrimonio un 7 de febrero de 1941 por medio de una celebración secreta, pues la familia de ambos no estaban de acuerdo con su relación.

Corea del Sur reporta récord diario de casos de covid-19; analizan endurecer medidasSudáfrica registra más de 570 muertes por coronavirus, un nuevo récord

Julio César Mora Tapia nació un 10 de marzo de 1910, mientras que Waldramina Maclovia Quinteros nació un 16 de octubre de 1915. Vivían en el mismo barrio ’Quiteño’. A pesar de ser del mismo lugar su relación amorosa inició cuando cursaban la universidad.



De acuerdo con el portal Récord Guinness, ambos se sienten felices por el reconocimiento a su amor, pues aseguraron su matrimonio siempre ha sido lleno de felicidad:



’Para nosotros Julio Cesar y Waldramina es un gran honor y motivo de sano orgullo tener un título de Guinness World Records, pues es el máximo galardón que reconoce el mundo, al AS, al primero, es una expresión de conquista que satisface sobremanera’, comentaron.



¿Cuál fue su receta secreta para que el matrimonio dure mucho? Para la pareja premiada es importante lo siguiente:



’El amor y madurez que tuvimos como pareja desde el inicio del matrimonio nos permitió conocernos y crecer emocionalmente para definir nuestro futuro. No fue fácil porque las familias no tenían buena relación de amistad, más con el tiempo y paciencia pudimos unirlas y pasamos a ser ejemplo y el mejor referente para las generaciones más jóvenes’, indicaron.

La pareja longeva que tiene cinco hijos, 11 nietos, 21 bisnietos y nueve tataranietos, la pandemia los ha orillado a ser más cuidadosos y disciplinados. Además de que son auxiliados por una enfermera que vive con ellos.

Fuente: milenio digital