Parquímetros de Pachuca hacen de las suyas pese a suspensión de cobros por COVID

La empresa Movipark sigue burlándose del ayuntamiento de Pachuca ahora en manos del Concejo Municipal, siendo los automovilistas quienes pagan los platos rotos, toda vez que aunque existe una suspensión de su servicio hasta que el semáforo de actividades se encuentre en verde, siguen haciendo de las suyas.



Hace unos días, el Juzgado Cuarto de Distrito negó la suspensión definitiva a la empresa concesionaria en el juicio de amparo 554/2020, mismo en el que buscaba controvertir la decisión del ayuntamiento capitalino de suspender el cobro de estacionamiento mientras no existan las condiciones sanitarias para reactivar el servicio (semáforo verde), condición que se revisaría hasta el 27 de octubre.



La empresa sin embargo alega un nuevo ’acuerdo’ firmado con los concejales de Pachuca para poder realizar los cobros en semáforo naranja así como de instalar los más de un mil doscientos parquímetros faltantes que durante 5 años se mantuvieron detenidos en su instalación.



En redes sociales ya se ha difundido material fotográfico que muestra no solo que desobedecen a las autoridades locales sino que incluso continúan cobrando multas mediante la instalación de ’arañas’.



Cabe señalar que los trabajadores de MoviPark no están facultados para realizar tales operaciones, por lo que o bien incurren en una ilegalidad o bien se hace bajo el auspicio del Concejo de Pachuca -deben ser elementos de tránsito quienes inmovilicen los vehículos para multar-.Con información de CRITERIO HIDALGO