Parra: se prevé restringir horarios de los comercios no esenciales en Taxco

Taxco, 6 de noviembre. El presidente municipal de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez, advirtió que el relajamiento del último fin de semana largo además de que incrementó los contagios, orilla a cooperar para que Guerrero regrese al color rojo del semáforo epidemiológico Covid-19, por lo existe la posibilidad de restringir el horario de los comercios no esenciales como son los bares, cantinas y restaurantes, además del cierre de algunos lugares de concentración masiva o bien suspender algunas actividades no indispensables para equilibrar el problema y no llegar a diciembre con todos los comercios cerrados y la gente confinada en sus casas.



Expresó que una de las propuestas del gobierno estatal es que de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana se prohíba el tránsito vehicular en algunas zonas de Taxco y la tendencia es así, por lo que advirtió que si continúa este panorama ’vamos a pasar una Navidad en semáforo rojo, todos encerrados’.



Alertó que la situación que prevalece en Taxco es ’de preocupación’, porque el relajamiento que se ha presentado ha generado mayores casos y por lo tanto se tienen que aplicar medidas más estrictas, ante el aumento de los contagios.



Reconoció que el pasado fin de semana largo del Día de Muertos, causó sorpresa el incremento de paseantes y de locales en las calles principales, y fue ahí que se tomaron otras medidas sanitarias.



Parra Gómez indicó que los detalles se tendrán el viernes en otra reunión que habrá con los 10 municipios que tienen el incremento de contagios, incluyendo a Taxco, donde el gobernador Héctor Astudillo Flores presentará las nuevas estratégicas que se aplicarán a partir del lunes, por el incremento de contagios en la entidad.



Advirtió que en Taxco hay aumento de contagios, lo que genera un problema, porque se orilla a volver a cerrar los negocios no esenciales.