Párrocos de Taxco exhortan el pueblo a usar el cobrebocas como medida protectora eficaz contra virus.

Taxco de Alarcón, Gro. 05 julio de 2020.-Después de más de tres meses de estar suspendido el culto público en las seis parroquias de Taxco, hoy domingo, reabrieron sus puertas al pueblo de manera ordenada y acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarias para no propagar el contagio de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) a los fieles Católicos, solo el templo de santa Prisca y san Sebastián no abrió las puertas, solo ingresaron algunas personas a participar del culto divino.

Durante la homilía de los seis párrocos de los templos de santa Prisca y san Sebastián, Santa María de Guadalupe, la Preciosa Sangre de Cristo, san Miguel Arcángel, de la Virgen de la Candelaria de Landa y el Santuario de la Veracruz, coincidieron que es muy importante y necesario que las personas usen de manera responsable en cobrebocas como protector eficaz número uno para no propagar el contagio del virus.

En todas las Parroquias, menos en la de santa Prisca y san Sebastián, se mantuvieron cerradas al público, pues el presbítero y párroco encargado del templo, Osvaldo Gómez Sandoval anuncio que el templo se mantendrá cerrado unos días más debido a que se encuentran preparando un reglamento especial de ingreso para oriundos y visitantes.

En las demás parroquias la entrada fue escasa y controlada como en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe donde solo se permitió una persona por banca, sumando un total de 20 feligreses a esta nueva modalidad de vida en el mundo.

Asimismo, los clérigos afirmaron que la enfermedad está más activa que nunca, por lo que se oró por la gente que está sufriendo en los hospitales el mal; Dios les conceda recuperarse y por los fallecidos, se oró en su eterno descanso de su alma.

En cuanto a la lectura del Evangelio del día de hoy domingo, la Palabra de Dios nos narra en Mateo 11, 25-30, donde Jesús exclamó el Padre y lo alaba ’Padre Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencillas’. Este pasaje de la Sagrada Escritura, el presbítero Artemio Flores García de la Parroquia de Guadalupe, basándose al texto, explicó a los presentes el significado en nuestro tiempo de coronavirus.

Finalmente se pidió a la población cuidarse para no ser contagiados y ser más solidarios con la gente que en estos momentos está mal de salud y económicamente ’es el tiempo para reconciliarse con Dios, el Dios que da la vida, con el próximo, nuestra familias y con nosotros mismos para vivir en paz’.