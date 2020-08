Participa Astudillo en reunión.de la Conago; se pronuncia a nombre de los gobernadores priistas

El gobernador Héctor Astudillo Flores, participó en la reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y su gabinete legal y ampliado, donde a nombre de sus homólogos priistas, resaltó la importancia del diálogo para favorecer los intereses de la República y encontrar solución a los problemas y no causas para la distancia y fricción.



"Veamos esta reunión de la CONAGO como un mensaje de esperanza para nuestros estados. El trayecto de la pandemia y sus efectos son un desafío para todos, la superación en tiempos difíciles será menos compleja si estamos unidos, no nos distraigamos y concentrémonos en cómo hacer política conjunta, México espera mucho de nosotros", expresó Astudillo Flores.



El gobernador de Guerrero, Astudillo Flores, puntualizó que, sin duda, el país vive un tiempo más difícil en términos de salud y económicos de los últimos años, comentó que de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la economía mexicana ha perdido 1.1 millones de empleos formales por la pandemia del Covid-19, mientras que el mercado laboral de México a partir de abril se perdieron 555 mil plazas, comenzó la disminución las cifras indican que hasta el mes de julio hay una pérdida de 3 mil 900 empleos.



Además, dijo que México perdió en el mes de junio el 88.3 por ciento de sus ingresos de divisas producto del turismo respecto al mismo mes del 2019.



"Debemos fortalecer el turismo para que recobre su dinamismo, mediante acciones fundadas en la experiencia de estados con vocación turística, con la promoción internacional del país y reactivando de manera virtual el Tianguis Turístico", dijo Astudillo Flores, quien también es vicecoordinador de la Comisión de Turismo de la CONAGO.



El mandatario guerrerense puntualizó que el ciclo escolar 2020 - 2021, que iniciará el 24 de agosto, representa un reto para todos, pero preocupa que en diversos lugares del país no se pueda ver la televisión para la estrategia "Aprende en Casa", por lo que se considera un tema complejo que enfrenta muchos desafíos.



En su mensaje a nombre de los gobernadores priistas en la CONAGO, Héctor Astudillo, destacó que ante los estragos económicos que ha originado la pandemia, ha sido muy necesaria la operatividad del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, el cual ha permitido que las finanzas estatales y municipales sean afectados lo menos posible.



Puntualizó que la acción concertada y oportuna del gobierno federal y estatal ha evitado que los problemas económicos y sociales por la pandemia deriven en conflictos políticos, contribuyendo a sostener la gobernabilidad del país.



En este encuentro, previo a la reunión plenaria con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se abordaron los temas prioritarios relacionados a la contingencia sanitaria por el COVID19 en el país, así como la nueva normalidad y el semáforo epidemiológico Nacional.