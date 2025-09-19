Participa Acolman en simulacro nacional 2025

Acolman, Estado de México.- En punto de las 12 horas del medio día de hoy viernes 19 de Septiembre, sonó la alerta sísmica en el marco del Segundo Simulacro Nacional 2025, en conmemoración a los sismos de 1985 y 2017.



En el municipio de Acolman, el simulacro fue encabezado por la presidenta municipal de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, asi como por regidores y regidoras, directores y personal de la administración municipal.



En este segundo simulacro con un sismo hipotético de 8.1 grados en la escala de richter, con epicentro en Lázaro Cárdenas Michoacan, también participó personal del sistema dif local, Incufide.



Fue Cesar Arturo Sanchez Valencia, Coordinador de Protección Civil del municipio de Acolman, quién informó a la municipe Blanca Osorio, sobre la participación de 358 personas y que se realizó sin novedad.



Antes, y en el marco de la conmemoracion por los sismos de 1985 y del 2017, la titular del ejecutivo municipal, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, destacó que ambas fechas dejaron huella en la memoria colectiva de los mexicanos, " no sólo por la magnitud de la tragedia, sino por la grandeza de nuestro pueblo", agregó.



Tras reconocer que los desastres naturales no avisan, la alcaldesa insto a fortalecer la cultura de protección civil tanto en escuelas, oficinas de gobierno y en los propios hogares, "pues lo mas importante no debe de ser lo material", indicó.



Por lo anterior, la municipe hizo un extensivo reconocimiento a los elementos de protección civil, bomberos, paramedicos y policías, que en los momentos difíciles, -dijo- brindan esperanza de vida, sin importar que arriesgan su propia integridad.



"Porque asi somos los mexicanos, fuertes en la adversidad, solidarios en la necesidad y generosos en la acción", subrayó la minicipe durante la ceremonia cívica en la que entregó sendos reconocimientos a miembros de la Coordinacion de Protección Civil de Acolman, por su participación en los sismos de 1985 y del 2017.



Por su parte, César Arturo Sanchez Valencia, reconoció que los 3 mil 133 servicios de auxilio prestados hasta el miércoles pasado, fueron posibles por el apoyó qué brinda la presidenta municipal de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio.



Finalmente, señalo que en la cultura de la protección civil, no solo incumbe a los cuerpos de seguridad y emergencia, "la cultura de protección civil, somos todos", agregó.