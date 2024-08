TOLUCA, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), convoca a madres, padres, tutoras y tutores a participar en la segunda fase del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) antes denominado Programa de Atención a la Educación Básica (PAEB).



Esta etapa representa una oportunidad para aquellos que no realizaron el proceso ordinario de preinscripción en el SAID para el ingreso a primero, segundo y tercero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria en escuelas públicas estatales y federalizadas del Sistema Educativo del Estado de México, para el ciclo escolar 2024-2025.



Asimismo, está dirigida a quienes soliciten un cambio de escuela en grados intermedios; cambio de escuela particular a pública; y en el caso de haber estudiado en otra entidad federativa y requerir inscripción en una escuela pública en el grado correspondiente.



El trámite se realizará a través del portal del Gobierno del Estado de México www.edomex.gob.mx seleccionando el banner de la Segunda Fase del SAID en el apartado de Eventos y Convocatorias. El sistema estará habilitado a partir de las 09:00 horas del 12 de agosto de 2024 y operará las 24 horas del día hasta el 23 de agosto de 2024.



Durante este periodo, los interesados podrán consultar las escuelas que cuentan con lugares disponibles para realizar el trámite correspondiente.



Para dudas y aclaraciones, la SECTI pone a disposición el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM) 800-696-9696, así como los correos electrónicos:



· Subsistema Educativo Estatal: said.secundaria@edugem.gob.mx, said.primaria@edugem.gob.mx, said.preescolar@edugem.gob.mx.



· Subsistema Educativo Federalizado: said.preescolar@dee.edu.mx, said.primaria@dee.edu.mx, said.secundaria@seiem.gob.mx.