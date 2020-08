Participación ciudadana es fundamental en el combate al COVID19: ciudadanos

Vecinos de la colina México e Infonavit Santa Margarita coincidieron en que la participación ciudadana es fundamental en el combate al COVID19.



Durante la Jornada Intensiva Preventiva realizada por autoridades municipales en esta zona de la ciudad, algunos vecinos destacaron la importancia de seguir las recomendaciones hechas por autoridades municipales y sanitarias para prevenir la propagación del virus.



’Tenemos que sumarnos nosotros también, a tener limpias nuestras casas, a poner algo con cloro en la entrada de nuestras casas, usar gel antibacterial. Debemos seguir todas las recomendaciones que dan porque es para el bien de todos nosotros’, comentó Lidia López.



Maribel Nolasco González, vecina de la colonia México enfatizó que el combate al COVID19 no es solo un trabajo de las autoridades, sino que las y los ciudadanos deben asumir su responsabilidad, ’la gente no hace caso, dicen que no es cierto. Es necesario que ellos – ciudadanos – hagan conciencia’.



Al respecto, Ivan Espinosa Hermida, coordinador de la Mesa COVID19, destacó que estas jornadas se están realizando de manera semanal en las colonias consideradas como foco rojo por el alto índice de casos positivos, por lo que urgió a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias preventivas para evitar la transmisión y contagio del SARS- COV-2.