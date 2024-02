Participan 700 deportistas mexiquenses en la etapa estatal de Conade 2024

ZINACANTEPEC, Estado de México.- El Estadio Alberto "Chivo" Córdova de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y la Ciudad Deportiva Estado de México, en Zinacantepec, fueron testigos del esfuerzo y la dedicación de cerca de 700 atletas provenientes de diversos municipios mexiquenses, quienes reafirmaron el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo durante su participación en la la Etapa Estatal de Atletismo de los Nacionales Conade 2024.



Con un firme compromiso hacia el fomento del deporte como pilar fundamental para el desarrollo integral de la juventud en el Estado de México, la administración encabezada por la Maestra Delfina Gómez Álvarez celebra el cierre exitoso de esta contienda, organizada por la Dirección General de Cultura Física y Deporte del Gobierno del Estado de México, en colaboración con UAEMéx.



En esta fase clasificatoria participaron deportistas en las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23, en ambas ramas, buscando obtener su pase a la fase regional de los Juegos Nacionales Conade 2024.



En la competencia destacó el nivel de los medallistas de la edición anterior de los Juegos Nacionales Conade, como las velocistas Kenia Maturana y Marieli Lara, y los andarines Donovan Juárez, Valeria Santiago, Ángel Montes de Oca y María Fernanda Santiago.



Además, en la jornada inaugural destacó la participación de Luis Avilés Ferreiro, doble medallista de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, quien agradeció a la entidad el apoyo brindado a lo largo de su destacada carrera deportiva.



La delegación mexiquense que avanzará a la Etapa Macrorregional, cuya fecha está por definir, estará conformada por los primeros y segundos lugares de cada prueba, mientras que el cuerpo técnico determinará los terceros lugares basándose en sus marcas.



Con El Poder de Servir, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la juventud mexiquense a través del impulso continuo al deporte, consolidando así una sociedad más activa, saludable y comprometida.