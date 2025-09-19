Participan cerca de dos mil personas en desfile de independencia en Tezoyuca

Tezoyuca, Estado de México, 16 de septiembre de 2025.– Esta mañana se llevó a cabo la ceremonia cívica y el desfile conmemorativo por el 215 aniversario de la Independencia de México, encabezados por el C.P. Edgar Uriel Morales Ávila, presidente municipal, acompañado por los miembros del cabildo y por integrantes de la Dirección General de Gobierno Región Texcoco.



El evento inició en punto de las 08:00 horas con los honores a la Bandera y la entonación del Himno Nacional Mexicano.



Posteriormente, se presentó a las autoridades invitadas y el presidente municipal dirigió un discurso en el que destacó la importancia de esta conmemoración para todos los mexicanos, al recordar a los héroes que lucharon por nuestra libertad.



Como parte del acto, se realizó un minuto de silencio en memoria de los héroes de la Independencia.



Más tarde, dio inicio el desfile conmemorativo por las principales calles del municipio, en el que participaron instituciones educativas, personal administrativo, adultos mayores del DIF Municipal, elementos de Seguridad Pública y Protección Civil de Tezoyuca, Policía Estatal, autoridades auxiliares, caballerangos, reinas y princesas de las fiestas patrias de las distintas comunidades, así como clubes de adultos mayores.



Al terminar, la C. Sara Aide Hinojosa Romero, Directora de Seguridad Pública realizó la parte de novedades al Presidente municipal, en el cual menciono que se tuvo la participación de aproximadamente 2 mil personas, además de elementos de corporaciones municipales y estatales, sin ninguna novedad.



Sin lugar a dudas, esta ceremonia fue un éxito y cumplió con el objetivo de conmemorar el 215 aniversario de la Independencia de México.



El Gobierno de Tezoyuca refrenda su compromiso de seguir impulsando estas festividades que enaltecen el orgullo y la identidad de nuestro país.